The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SAND (SAND) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SAND (SAND) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SAND (SAND) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SAND tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SAND tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SAND tokenomiku, preskúmajte cenu SAND tokenu naživo!
SAND (SAND) história cien
Analýza histórie cien SAND pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
SAND cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SAND asi smeruje? Naša SAND stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
