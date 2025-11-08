BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Salary je 0.0002722USD. Trhová kapitalizácia SALARY je --USD. Sledujte aktualizácie cien SALARY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.0002722
+3.38%1D
Salary (SALARY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:11 (UTC+8)

Dnešná cena Salary

Aktuálna dnešná cena Salary (SALARY) je $ 0.0002722, s 3.38% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SALARY na USD konverzný kurz je $ 0.0002722 za SALARY.

Salary sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SALARY. Počas posledných 24 hodín sa SALARYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002622 (low) do $ 0.0003052 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa SALARY zmenilo o +0.59% za poslednú hodinu a o -38.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.19K.

Salary (SALARY) informácie o trhu

$ 53.19K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Salary je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.19K. Počet coinov v obehu SALARY je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Salary v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+0.59%

+3.38%

-38.68%

-38.68%

Salary (SALARY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Salary za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000089+3.38%
30 dní$ -0.0033138-92.41%
60 dní$ -0.0089568-97.06%
90 dní$ -0.0119188-97.77%
Salary dnešná zmena ceny

Dnes SALARY zaznamenal zmenu o $ +0.0000089 (+3.38%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Salary zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0033138 (-92.41%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Salary zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SALARY zmenu o $ -0.0089568 (-97.06%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Salary zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0119188 (-97.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Salary (SALARY)?

Pozrite si Salarystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Salary

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Salary, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Salary?

Several key factors influence Salary (SALARY) token prices:

1. Market demand and supply dynamics - trading volume and token circulation
2. Utility and adoption - real-world use cases and platform integration
3. Market sentiment - investor confidence and community support
4. Overall crypto market trends - Bitcoin and major altcoin performance
5. Development progress - project updates, partnerships, and roadmap milestones
6. Regulatory news - government policies affecting cryptocurrency markets
7. Exchange listings - availability on major trading platforms

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Salary?

People want to know Salary (SALARY) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile crypto market.

Cenové predikcie pre Salary

Cenová predikcia Salary (SALARY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SALARY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Salary (SALARY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Salary mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Salary v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SALARY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Salary Cenové predikcie.

O Salary

SALARY is a digital asset designed to facilitate the payment of salaries in the crypto ecosystem. It aims to provide a stable, secure, and efficient means of transferring value between employers and employees in the digital space. SALARY operates on a blockchain network, leveraging the transparency and immutability of the technology to ensure the integrity of transactions. The asset is typically used by companies and individuals within the crypto industry for payroll purposes, offering a streamlined and borderless solution for remuneration. Its issuance model is based on a fixed supply, with new tokens only being created when necessary to maintain stability.

Ako nakupovať a investovať Salary

Ste pripravení začať s Salary? Nákup SALARY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Salary. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Salary (SALARY) nákupu.

Vlastníctvo Salary vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Čo je Salary (SALARY)

Salary is a meme coin built on Solana, centered around the concept of "Give yourself a raise" with $SALARY, emphasizing the narrative of paying yourself.

Salary Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Salary zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Salary

Akú hodnotu bude mať 1 Salary v roku 2030?
Ak by hodnota Salary rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Salary podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Salary (SALARY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

