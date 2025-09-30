Sharpe AI (SAI) tokenomika

Sharpe AI (SAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sharpe AI (SAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:20:04 (UTC+8)
Sharpe AI (SAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sharpe AI (SAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 849.84K
$ 849.84K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 111.82M
$ 111.82M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.60M
$ 7.60M
Historické maximum:
$ 0.12
$ 0.12
Historické minimum:
$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299
Aktuálna cena:
$ 0.0076
$ 0.0076

Sharpe AI (SAI) informácie

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Oficiálna webová stránka:
http://sharpe.ai
Biela kniha:
http://docs.sharpe.ai
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6

Sharpe AI (SAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sharpe AI (SAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SAI tokenomiku, preskúmajte cenu SAI tokenu naživo!

Ako kúpiť SAI

Máte záujem pridať Sharpe AI (SAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Sharpe AI (SAI) história cien

Analýza histórie cien SAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SAI asi smeruje? Naša SAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov