Sabai Protocol (SABAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sabai Protocol (SABAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Sabai Protocol (SABAI) informácie

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Oficiálna webová stránka:
https://sabaiprotocol.com
Biela kniha:
https://whitepaper.sabaiprotocol.com
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92

Sabai Protocol (SABAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sabai Protocol (SABAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M
Celková ponuka:
$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B
Počet coinov v obehu:
$ 535.39M
$ 535.39M$ 535.39M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.01M
$ 17.01M$ 17.01M
Historické maximum:
$ 0.07285
$ 0.07285$ 0.07285
Historické minimum:
$ 0.001581266009086181
$ 0.001581266009086181$ 0.001581266009086181
Aktuálna cena:
$ 0.00642
$ 0.00642$ 0.00642

Sabai Protocol (SABAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sabai Protocol (SABAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SABAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SABAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SABAI tokenomiku, preskúmajte cenu SABAI tokenu naživo!

Ako kúpiť SABAI

Máte záujem pridať Sabai Protocol (SABAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SABAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Sabai Protocol (SABAI) história cien

Analýza histórie cien SABAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SABAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SABAI asi smeruje? Naša SABAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.