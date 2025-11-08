Aktuálna dnešná cena Lendr.fi je 0.003239USD. Trhová kapitalizácia RWAL je --USD. Sledujte aktualizácie cien RWAL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Lendr.fi je 0.003239USD. Trhová kapitalizácia RWAL je --USD. Sledujte aktualizácie cien RWAL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Lendr.fi (RWAL) je $ 0.003239, s 2.58% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RWAL na USD konverzný kurz je $ 0.003239 za RWAL.
Lendr.fi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RWAL. Počas posledných 24 hodín sa RWALobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003086 (low) do $ 0.003325 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa RWAL zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -39.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 79.20.
Lendr.fi (RWAL) informácie o trhu
$ 79.20
$ 3.24M
--
1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Lendr.fi je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 79.20. Počet coinov v obehu RWAL je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.24M.
História cien Lendr.fi v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.003325
$ 0.003325$ 0.003325
24 hod High
0.00%
-2.58%
-39.98%
-39.98%
Lendr.fi (RWAL) história cien USD
Sledujte zmeny cien Lendr.fi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00008578
-2.58%
30 dní
$ -0.002361
-42.17%
60 dní
$ -0.016761
-83.81%
90 dní
$ -0.016761
-83.81%
Lendr.fi dnešná zmena ceny
Dnes RWAL zaznamenal zmenu o $ -0.00008578 (-2.58%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Lendr.fi zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002361 (-42.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Lendr.fi zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RWAL zmenu o $ -0.016761 (-83.81%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Lendr.fi zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.016761 (-83.81%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lendr.fi (RWAL)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lendr.fi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Lendr.fi?
Several key factors influence Lendr.fi (RWAL) token prices:
1. Platform adoption - User growth and lending/borrowing volume directly impact demand 2. DeFi market trends - Overall decentralized finance sector performance affects all lending protocols 3. Token utility - RWAL's governance rights and platform fee discounts drive demand 4. Competition - Performance relative to other lending platforms like Aave or Compound 5. Regulatory news - DeFi regulations can impact investor sentiment 6. Market sentiment - General crypto market conditions and risk appetite 7. Protocol updates - New features, security improvements, or partnerships 8. Yield rates - Competitive interest rates attract more users 9. Security incidents - Platform hacks or vulnerabilities negatively impact prices 10. Tokenomics - Supply mechanisms, staking rewards, and token distribution schedules
Like most DeFi tokens, RWAL prices are highly correlated with Bitcoin and Ethereum movements, while also being influenced by protocol-specific fundamentals.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lendr.fi?
People want to know Lendr.fi (RWAL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses.
Cenové predikcie pre Lendr.fi
Cenová predikcia Lendr.fi (RWAL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RWAL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lendr.fi (RWAL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Lendr.fi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Lendr.fi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RWAL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.
O Lendr.fi
RWAL is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to provide a secure and efficient method for conducting transactions and storing value digitally. The general purpose of RWAL is to facilitate payments and transactions in a decentralized manner, eliminating the need for intermediaries such as banks or payment processors. It uses a consensus mechanism for transaction verification and employs a supply model that is known for its transparency and fairness. RWAL is typically used in the context of the broader cryptocurrency ecosystem, playing a role in areas such as decentralized finance (DeFi), digital asset trading, and peer-to-peer transactions.
Ako nakupovať a investovať Lendr.fi
Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies.
Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.
Lendr.fi Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Lendr.fi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Lendr.fi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lendr.fi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLendr.fi?
Dnešná cena Lendr.fi je $ 0.003239. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Lendr.fi stále dobrou investíciou?
Lendr.fi zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RWAL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Lendr.fi?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Lendr.fi v hodnote $ 79.20.
Aká je aktuálna cena Lendr.fi?
Živá cena RWAL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Lendr.fi vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RWAL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Lendr.fi?
Cenu RWAL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,290.19
+2.47%
ETH
3,441.83
+4.37%
SOL
164
+5.52%
COAI
1.1875
+8.67%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RWAL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RWAL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Lendr.fi pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Lendr.fi v tomto roku?
Cena Lendr.fi by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Lendr.fi (RWAL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:04 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.