Aktuálna dnešná cena Lendr.fi je 0.003239USD. Trhová kapitalizácia RWAL je --USD. Sledujte aktualizácie cien RWAL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o RWAL

RWAL informácie o cene

Čo je RWAL

RWAL biela kniha

RWAL oficiálna webová stránka

RWAL tokenomika

RWAL predpoveď cien

RWAL história

RWAL Sprievodca nákupom

RWAL-na-fiat prevodník mien

Lendr.fi Logo

Lendr.fi kurz (RWAL)

1 RWAL na USD aktuálnu cenu:

$0.003239
$0.003239
-2.58%1D
USD
Lendr.fi (RWAL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:04 (UTC+8)

Dnešná cena Lendr.fi

Aktuálna dnešná cena Lendr.fi (RWAL) je $ 0.003239, s 2.58% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RWAL na USD konverzný kurz je $ 0.003239 za RWAL.

Lendr.fi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RWAL. Počas posledných 24 hodín sa RWALobchodovalo v rozmedzí od $ 0.003086 (low) do $ 0.003325 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa RWAL zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -39.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 79.20.

Lendr.fi (RWAL) informácie o trhu

--
--

$ 79.20
$ 79.20

$ 3.24M
$ 3.24M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Lendr.fi je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 79.20. Počet coinov v obehu RWAL je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.24M.

História cien Lendr.fi v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.003086
$ 0.003086
24 hod Low
$ 0.003325
$ 0.003325
24 hod High

$ 0.003086
$ 0.003086

$ 0.003325
$ 0.003325

--
--

--
--

0.00%

-2.58%

-39.98%

-39.98%

Lendr.fi (RWAL) história cien USD

Sledujte zmeny cien Lendr.fi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00008578-2.58%
30 dní$ -0.002361-42.17%
60 dní$ -0.016761-83.81%
90 dní$ -0.016761-83.81%
Lendr.fi dnešná zmena ceny

Dnes RWAL zaznamenal zmenu o $ -0.00008578 (-2.58%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Lendr.fi zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002361 (-42.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Lendr.fi zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RWAL zmenu o $ -0.016761 (-83.81%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Lendr.fi zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.016761 (-83.81%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lendr.fi (RWAL)?

Pozrite si Lendr.fistránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Lendr.fi

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lendr.fi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Lendr.fi?

Several key factors influence Lendr.fi (RWAL) token prices:

1. Platform adoption - User growth and lending/borrowing volume directly impact demand
2. DeFi market trends - Overall decentralized finance sector performance affects all lending protocols
3. Token utility - RWAL's governance rights and platform fee discounts drive demand
4. Competition - Performance relative to other lending platforms like Aave or Compound
5. Regulatory news - DeFi regulations can impact investor sentiment
6. Market sentiment - General crypto market conditions and risk appetite
7. Protocol updates - New features, security improvements, or partnerships
8. Yield rates - Competitive interest rates attract more users
9. Security incidents - Platform hacks or vulnerabilities negatively impact prices
10. Tokenomics - Supply mechanisms, staking rewards, and token distribution schedules

Like most DeFi tokens, RWAL prices are highly correlated with Bitcoin and Ethereum movements, while also being influenced by protocol-specific fundamentals.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lendr.fi?

People want to know Lendr.fi (RWAL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate potential profits or losses.

Cenové predikcie pre Lendr.fi

Cenová predikcia Lendr.fi (RWAL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RWAL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lendr.fi (RWAL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Lendr.fi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Lendr.fi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RWAL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Lendr.fi Cenové predikcie.

O Lendr.fi

RWAL is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to provide a secure and efficient method for conducting transactions and storing value digitally. The general purpose of RWAL is to facilitate payments and transactions in a decentralized manner, eliminating the need for intermediaries such as banks or payment processors. It uses a consensus mechanism for transaction verification and employs a supply model that is known for its transparency and fairness. RWAL is typically used in the context of the broader cryptocurrency ecosystem, playing a role in areas such as decentralized finance (DeFi), digital asset trading, and peer-to-peer transactions.

Ako nakupovať a investovať Lendr.fi

Ste pripravení začať s Lendr.fi? Nákup RWAL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lendr.fi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lendr.fi (RWAL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Lendr.fi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Lendr.fi (RWAL)

Čo môžete urobiť s Lendr.fi

Vlastníctvo Lendr.fi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Lendr.fi (RWAL) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Lendr.fi (RWAL)

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Lendr.fi Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Lendr.fi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Lendr.fi webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lendr.fi

Akú hodnotu bude mať 1 Lendr.fi v roku 2030?
Ak by hodnota Lendr.fi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lendr.fi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:04 (UTC+8)

Lendr.fi (RWAL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Lendr.fi

RWAL USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície RWAL s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s RWAL USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Lendr.fi (RWAL) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Lendr.fi a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
RWAL/USDT
$0.003239
$0.003239
-2.58%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.48

$0.00006930

$0.009845

$0.000010257

$0.18635

$0.19967

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

