Aktuálna dnešná cena Runwago je 0.03112USD. Trhová kapitalizácia RUNWAGO je 0USD. Sledujte aktualizácie cien RUNWAGO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Runwago Logo

Runwago kurz (RUNWAGO)

1 RUNWAGO na USD aktuálnu cenu:

Runwago (RUNWAGO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:57 (UTC+8)

Dnešná cena Runwago

Aktuálna dnešná cena Runwago (RUNWAGO) je $ 0.03112, s 4.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RUNWAGO na USD konverzný kurz je $ 0.03112 za RUNWAGO.

Runwago sa v súčasnosti radí na #3874 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 RUNWAGO. Počas posledných 24 hodín sa RUNWAGOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03013 (low) do $ 0.0374 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.0835555409997446, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.032910218308191366.

V krátkodobom vývoji sa RUNWAGO zmenilo o -4.54% za poslednú hodinu a o -40.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 12.13K.

Runwago (RUNWAGO) informácie o trhu

No.3874

Aktuálna trhová kapitalizácia Runwago je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 12.13K. Počet coinov v obehu RUNWAGO je 0.00, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.11M.

História cien Runwago v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
Runwago (RUNWAGO) história cien USD

Sledujte zmeny cien Runwago za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0016467-4.95%
30 dní$ -0.06381-67.22%
60 dní$ -0.05888-65.43%
90 dní$ -0.05888-65.43%
Runwago dnešná zmena ceny

Dnes RUNWAGO zaznamenal zmenu o $ -0.0016467 (-4.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Runwago zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06381 (-67.22%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Runwago zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RUNWAGO zmenu o $ -0.05888 (-65.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Runwago zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.05888 (-65.43%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Runwago (RUNWAGO)?

Pozrite si Runwagostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Runwago

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Runwago, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Runwago?

Several key factors influence Runwago (RUNWAGO) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burn mechanisms, and trading volume directly affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user growth drive fundamental value.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost investor interest and token utility.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence market perception.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment create momentum.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Runwago?

People want to know Runwago (RUNWAGO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Runwago

Cenová predikcia Runwago (RUNWAGO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RUNWAGO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Runwago (RUNWAGO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Runwago mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Runwago zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Runwago webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Runwago

Akú hodnotu bude mať 1 Runwago v roku 2030?
Ak by hodnota Runwago rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Runwago podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:57 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

