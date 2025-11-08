Aktuálna dnešná cena Runwago je 0.03112USD. Trhová kapitalizácia RUNWAGO je 0USD. Sledujte aktualizácie cien RUNWAGO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Runwago je 0.03112USD. Trhová kapitalizácia RUNWAGO je 0USD. Sledujte aktualizácie cien RUNWAGO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Runwago (RUNWAGO) je $ 0.03112, s 4.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RUNWAGO na USD konverzný kurz je $ 0.03112 za RUNWAGO.
Runwago sa v súčasnosti radí na #3874 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 RUNWAGO. Počas posledných 24 hodín sa RUNWAGOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03013 (low) do $ 0.0374 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.0835555409997446, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.032910218308191366.
V krátkodobom vývoji sa RUNWAGO zmenilo o -4.54% za poslednú hodinu a o -40.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 12.13K.
Runwago (RUNWAGO) informácie o trhu
No.3874
$ 0.00
$ 12.13K
$ 3.11M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Runwago je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 12.13K. Počet coinov v obehu RUNWAGO je 0.00, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.11M.
História cien Runwago v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03013
24 hod Low
$ 0.0374
24 hod High
$ 0.03013
$ 0.0374
$ 1.0835555409997446
$ 0.032910218308191366
-4.54%
-4.95%
-40.34%
-40.34%
Runwago (RUNWAGO) história cien USD
Sledujte zmeny cien Runwago za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0016467
-4.95%
30 dní
$ -0.06381
-67.22%
60 dní
$ -0.05888
-65.43%
90 dní
$ -0.05888
-65.43%
Runwago dnešná zmena ceny
Dnes RUNWAGO zaznamenal zmenu o $ -0.0016467 (-4.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Runwago zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06381 (-67.22%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Runwago zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RUNWAGO zmenu o $ -0.05888 (-65.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Runwago zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.05888 (-65.43%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Runwago (RUNWAGO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Runwago, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Runwago?
Several key factors influence Runwago (RUNWAGO) token prices:
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder sentiment create momentum.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Runwago?
People want to know Runwago (RUNWAGO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Runwago
Cenová predikcia Runwago (RUNWAGO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RUNWAGO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Runwago (RUNWAGO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Runwago mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Runwago v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RUNWAGO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Runwago Cenové predikcie.
O Runwago
RUNWAGO is a digital cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain technology that ensures secure, transparent, and swift transactions. The primary role of RUNWAGO is to provide a medium of exchange for users within its ecosystem, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its consensus model, while not widely known, is designed to maintain the integrity and security of the network. The typical uses of RUNWAGO include payments and transfers, with an emphasis on reducing the cost and time associated with traditional banking systems. The asset's issuance model is also designed to control supply and maintain value stability within the network.
Ako nakupovať a investovať Runwago
Ste pripravení začať s Runwago? Nákup RUNWAGO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Runwago. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Runwago (RUNWAGO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Runwago sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Runwago
Vlastníctvo Runwago vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Runwago (RUNWAGO)
The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.
Runwago Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Runwago zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Runwago rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Runwago podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRunwago?
Dnešná cena Runwago je $ 0.03112. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Runwago stále dobrou investíciou?
Runwago zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RUNWAGO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Runwago?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Runwago v hodnote $ 12.13K.
Aká je aktuálna cena Runwago?
Živá cena RUNWAGO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Runwago vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RUNWAGO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Runwago?
Cenu RUNWAGO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,314.88
+2.49%
ETH
3,443.21
+4.41%
SOL
164.12
+5.60%
COAI
1.1951
+9.37%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RUNWAGO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RUNWAGO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Runwago pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Runwago v tomto roku?
Cena Runwago by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Runwago (RUNWAGO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:57 (UTC+8)
