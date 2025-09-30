Ready to Fight (RTF) tokenomika

Ready to Fight (RTF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ready to Fight (RTF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:19:16 (UTC+8)
Ready to Fight (RTF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ready to Fight (RTF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 400.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.52M
Historické maximum:
$ 0.38
Historické minimum:
$ 0.009836048565616116
Aktuálna cena:
$ 0.01129
Ready to Fight (RTF) informácie

Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC.

Oficiálna webová stránka:
https://rtfight.com/
Biela kniha:
https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4

Ready to Fight (RTF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ready to Fight (RTF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RTF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RTF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RTF tokenomiku, preskúmajte cenu RTF tokenu naživo!

Ready to Fight (RTF) história cien

Analýza histórie cien RTF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RTF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RTF asi smeruje? Naša RTF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

