Reserve Rights (RSR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Reserve Rights (RSR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Reserve Rights (RSR) informácie

Rezerva je flexibilný fond stabilných mincí, ktorý bol navrhnutý s cieľom znížiť riziko prostredníctvom diverzifikácie a decentralizovanej správy.

Oficiálna webová stránka:
https://reserve.org/
Biela kniha:
https://reserve.org/protocol/introduction/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Reserve Rights (RSR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Reserve Rights (RSR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 341.20M
$ 341.20M$ 341.20M
Celková ponuka:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 60.14B
$ 60.14B$ 60.14B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 567.30M
$ 567.30M$ 567.30M
Historické maximum:
$ 0.12
$ 0.12$ 0.12
Historické minimum:
$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974
Aktuálna cena:
$ 0.005673
$ 0.005673$ 0.005673

Reserve Rights (RSR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Reserve Rights (RSR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RSR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RSR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RSR tokenomiku, preskúmajte cenu RSR tokenu naživo!

Ako kúpiť RSR

Máte záujem pridať Reserve Rights (RSR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RSR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Reserve Rights (RSR) história cien

Analýza histórie cien RSR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RSR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RSR asi smeruje? Naša RSR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.