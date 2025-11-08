Aktuálna dnešná cena ROVR Network je 0.009495USD. Trhová kapitalizácia ROVR je 2,044,205.59176USD. Sledujte aktualizácie cien ROVR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ROVR Network je 0.009495USD. Trhová kapitalizácia ROVR je 2,044,205.59176USD. Sledujte aktualizácie cien ROVR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ROVR Network (ROVR) je $ 0.009495, s 0.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ROVR na USD konverzný kurz je $ 0.009495 za ROVR.
ROVR Network sa v súčasnosti radí na #1769 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.04M, pričom počet coinov v obehu je 215.29M ROVR. Počas posledných 24 hodín sa ROVRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.009451 (low) do $ 0.009618 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.021590040558154902, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.008280267387340556.
V krátkodobom vývoji sa ROVR zmenilo o +0.06% za poslednú hodinu a o +1.75% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 85.00K.
ROVR Network (ROVR) informácie o trhu
No.1769
$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M
$ 85.00K
$ 85.00K$ 85.00K
$ 94.95M
$ 94.95M$ 94.95M
215.29M
215.29M 215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876
9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876
2.15%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia ROVR Network je $ 2.04M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 85.00K. Počet coinov v obehu ROVR je 215.29M, pričom celková zásoba je 9999998876. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 94.95M.
História cien ROVR Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.009451
$ 0.009451$ 0.009451
24 hod Low
$ 0.009618
$ 0.009618$ 0.009618
24 hod High
$ 0.009451
$ 0.009451$ 0.009451
$ 0.009618
$ 0.009618$ 0.009618
$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556
+0.06%
+0.13%
+1.75%
+1.75%
ROVR Network (ROVR) história cien USD
Sledujte zmeny cien ROVR Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00001233
+0.13%
30 dní
$ -0.002465
-20.62%
60 dní
$ +0.004495
+89.90%
90 dní
$ +0.004495
+89.90%
ROVR Network dnešná zmena ceny
Dnes ROVR zaznamenal zmenu o $ +0.00001233 (+0.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ROVR Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002465 (-20.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ROVR Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ROVR zmenu o $ +0.004495 (+89.90%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ROVR Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.004495 (+89.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ROVR Network (ROVR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ROVR Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny ROVR Network?
ROVR Network (ROVR) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics drive price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts ROVR alongside other digital assets.
Technical developments, partnerships, and roadmap progress can boost investor confidence. Regulatory news and compliance updates influence market perception.
Adoption rates, use cases, and real-world utility determine long-term value. Competition from similar blockchain projects affects market positioning.
Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial conditions impact crypto markets broadly. Social media sentiment and community engagement also play roles in price discovery.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ROVR Network?
People want to know ROVR Network (ROVR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss, compare against other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.
Cenové predikcie pre ROVR Network
Cenová predikcia ROVR Network (ROVR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ROVR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ROVR Network (ROVR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ROVR Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ROVR Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ROVR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ROVR Network Cenové predikcie.
O ROVR Network
Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.
Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.
Ako nakupovať a investovať ROVR Network
Ste pripravení začať s ROVR Network? Nákup ROVR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ROVR Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ROVR Network (ROVR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 215.29M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ROVR Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ROVR Network
Vlastníctvo ROVR Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup ROVR Network (ROVR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je ROVR Network (ROVR)
ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.
ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.
ROVR Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie ROVR Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ROVR Network
Akú hodnotu bude mať 1 ROVR Network v roku 2030?
Ak by hodnota ROVR Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ROVR Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíROVR Network?
Dnešná cena ROVR Network je $ 0.009495. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ROVR Network stále dobrou investíciou?
ROVR Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ROVR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ROVR Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ROVR Network v hodnote $ 85.00K.
Aká je aktuálna cena ROVR Network?
Živá cena ROVR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ROVR Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ROVR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ROVR Network?
Cenu ROVR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,355.81
+2.53%
ETH
3,444
+4.44%
SOL
164.06
+5.56%
COAI
1.1966
+9.50%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ROVR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ROVR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ROVR Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ROVR Network v tomto roku?
Cena ROVR Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ROVR Network (ROVR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:35 (UTC+8)
ROVR Network (ROVR) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.