Aktuálna dnešná cena ROVR Network je 0.009495USD. Trhová kapitalizácia ROVR je 2,044,205.59176USD. Sledujte aktualizácie cien ROVR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ROVR Network je 0.009495USD. Trhová kapitalizácia ROVR je 2,044,205.59176USD. Sledujte aktualizácie cien ROVR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ROVR

ROVR informácie o cene

Čo je ROVR

ROVR biela kniha

ROVR oficiálna webová stránka

ROVR tokenomika

ROVR predpoveď cien

ROVR história

ROVR Sprievodca nákupom

ROVR-na-fiat prevodník mien

ROVR spot

ROVR Network Logo

ROVR Network kurz (ROVR)

1 ROVR na USD aktuálnu cenu:

$0.009496
+0.13%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:35 (UTC+8)

Dnešná cena ROVR Network

Aktuálna dnešná cena ROVR Network (ROVR) je $ 0.009495, s 0.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ROVR na USD konverzný kurz je $ 0.009495 za ROVR.

ROVR Network sa v súčasnosti radí na #1769 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.04M, pričom počet coinov v obehu je 215.29M ROVR. Počas posledných 24 hodín sa ROVRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.009451 (low) do $ 0.009618 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.021590040558154902, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.008280267387340556.

V krátkodobom vývoji sa ROVR zmenilo o +0.06% za poslednú hodinu a o +1.75% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 85.00K.

ROVR Network (ROVR) informácie o trhu

No.1769

$ 2.04M
$ 85.00K
$ 94.95M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia ROVR Network je $ 2.04M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 85.00K. Počet coinov v obehu ROVR je 215.29M, pričom celková zásoba je 9999998876. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 94.95M.

História cien ROVR Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.009451
24 hod Low
$ 0.009618
24 hod High

$ 0.009451
$ 0.009618
$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
+0.06%

+0.13%

+1.75%

+1.75%

ROVR Network (ROVR) história cien USD

Sledujte zmeny cien ROVR Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00001233+0.13%
30 dní$ -0.002465-20.62%
60 dní$ +0.004495+89.90%
90 dní$ +0.004495+89.90%
ROVR Network dnešná zmena ceny

Dnes ROVR zaznamenal zmenu o $ +0.00001233 (+0.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ROVR Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002465 (-20.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ROVR Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ROVR zmenu o $ +0.004495 (+89.90%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ROVR Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.004495 (+89.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ROVR Network (ROVR)?

Pozrite si ROVR Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ROVR Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ROVR Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ROVR Network?

ROVR Network (ROVR) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics drive price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment impacts ROVR alongside other digital assets.

Technical developments, partnerships, and roadmap progress can boost investor confidence. Regulatory news and compliance updates influence market perception.

Adoption rates, use cases, and real-world utility determine long-term value. Competition from similar blockchain projects affects market positioning.

Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial conditions impact crypto markets broadly. Social media sentiment and community engagement also play roles in price discovery.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ROVR Network?

People want to know ROVR Network (ROVR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss, compare against other cryptocurrencies, and respond to market volatility quickly.

Cenové predikcie pre ROVR Network

Cenová predikcia ROVR Network (ROVR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ROVR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ROVR Network (ROVR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ROVR Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ROVR Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ROVR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ROVR Network Cenové predikcie.

O ROVR Network

Rover Coin (ROVR) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a medium of exchange within the Rover ecosystem, which includes a range of online games and virtual reality experiences. ROVR is typically used for in-game transactions, such as purchasing virtual goods or services, and for rewarding players for their participation and achievements within the games. The coin utilizes the Ethereum blockchain's proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transactions. As a utility token, ROVR plays a crucial role in facilitating the interactive and immersive gaming experiences that the Rover platform aims to provide.

Ako nakupovať a investovať ROVR Network

Ste pripravení začať s ROVR Network? Nákup ROVR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ROVR Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ROVR Network (ROVR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 215.29M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ROVR Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ROVR Network (ROVR)

Čo môžete urobiť s ROVR Network

Čo je ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ROVR Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ROVR Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ROVR Network

Akú hodnotu bude mať 1 ROVR Network v roku 2030?
Ak by hodnota ROVR Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ROVR Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:35 (UTC+8)

$0.009496
