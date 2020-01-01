Router Protocol (ROUTE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Router Protocol (ROUTE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Router Protocol (ROUTE) informácie

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Oficiálna webová stránka:
https://www.routerprotocol.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9

Router Protocol (ROUTE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Router Protocol (ROUTE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.85M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 452.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.31M
Historické maximum:
$ 0.08
Historické minimum:
$ 0.003755757650098377
Aktuálna cena:
$ 0.006307
Router Protocol (ROUTE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Router Protocol (ROUTE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ROUTE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ROUTE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ROUTE tokenomiku, preskúmajte cenu ROUTE tokenu naživo!

Ako kúpiť ROUTE

Máte záujem pridať Router Protocol (ROUTE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ROUTE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Router Protocol (ROUTE) história cien

Analýza histórie cien ROUTE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ROUTE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ROUTE asi smeruje? Naša ROUTE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.