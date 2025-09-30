The Root Network (ROOT) tokenomika

The Root Network (ROOT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o The Root Network (ROOT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:26:55 (UTC+8)
USD

The Root Network (ROOT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre The Root Network (ROOT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.74M
$ 7.74M
Celková ponuka:
$ 12.00B
$ 12.00B
Počet coinov v obehu:
$ 3.87B
$ 3.87B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 23.98M
$ 23.98M
Historické maximum:
$ 0.1329
$ 0.1329
Historické minimum:
$ 0.001684413332321461
$ 0.001684413332321461
Aktuálna cena:
$ 0.001998
$ 0.001998

The Root Network (ROOT) informácie

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

Oficiálna webová stránka:
https://www.therootnetwork.com/
Biela kniha:
https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper
Prieskumník blokov:
https://rootscan.io/

The Root Network (ROOT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky The Root Network (ROOT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ROOT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ROOT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ROOT tokenomiku, preskúmajte cenu ROOT tokenu naživo!

Ako kúpiť ROOT

Máte záujem pridať The Root Network (ROOT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ROOT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

The Root Network (ROOT) história cien

Analýza histórie cien ROOT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ROOT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ROOT asi smeruje? Naša ROOT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

