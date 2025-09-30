Reality Metaverse (RMV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Reality Metaverse (RMV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:18:48 (UTC+8)
USD

Reality Metaverse (RMV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Reality Metaverse (RMV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 744.68K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 249.89M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.98M
Historické maximum:
$ 0.11
Historické minimum:
$ 0.001912759135737554
Aktuálna cena:
$ 0.00298
Reality Metaverse (RMV) informácie

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Oficiálna webová stránka:
http://realitymeta.io/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90

Reality Metaverse (RMV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Reality Metaverse (RMV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RMV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RMV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RMV tokenomiku, preskúmajte cenu RMV tokenu naživo!

Ako kúpiť RMV

Máte záujem pridať Reality Metaverse (RMV) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RMV vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Reality Metaverse (RMV) história cien

Analýza histórie cien RMV pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RMV cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RMV asi smeruje? Naša RMV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

