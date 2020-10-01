Rally (RLY) tokenomika

Rally (RLY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rally (RLY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Rally (RLY) informácie

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Oficiálna webová stránka:
https://rly.network/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b

Rally (RLY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rally (RLY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M
Celková ponuka:
$ 15.00B
$ 15.00B$ 15.00B
Počet coinov v obehu:
$ 5.24B
$ 5.24B$ 5.24B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.22M
$ 14.22M$ 14.22M
Historické maximum:
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42
Historické minimum:
$ 0.0007781481664554
$ 0.0007781481664554$ 0.0007781481664554
Aktuálna cena:
$ 0.0009479
$ 0.0009479$ 0.0009479

Rally (RLY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rally (RLY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RLY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RLY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RLY tokenomiku, preskúmajte cenu RLY tokenu naživo!

Ako kúpiť RLY

Máte záujem pridať Rally (RLY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RLY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Rally (RLY) história cien

Analýza histórie cien RLY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RLY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RLY asi smeruje? Naša RLY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.