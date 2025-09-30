RejuveAI (RJV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RejuveAI (RJV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:18:27 (UTC+8)
RejuveAI (RJV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RejuveAI (RJV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 769.07M
$ 769.07M$ 769.07M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M
Historické maximum:
$ 0.145
$ 0.145$ 0.145
Historické minimum:
$ 0.004182309505969666
$ 0.004182309505969666$ 0.004182309505969666
Aktuálna cena:
$ 0.004548
$ 0.004548$ 0.004548

RejuveAI (RJV) informácie

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

Oficiálna webová stránka:
https://rejuve.ai/
Biela kniha:
https://www.rejuve.ai/rejuvenetworkwhitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef

RejuveAI (RJV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RejuveAI (RJV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RJV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RJV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RJV tokenomiku, preskúmajte cenu RJV tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

