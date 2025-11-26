Rizenet Token (RIZE) tokenomika

Rizenet Token (RIZE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rizenet Token (RIZE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Rizenet Token (RIZE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rizenet Token (RIZE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.09M
Celková ponuka:
$ 5.00B
Počet coinov v obehu:
$ 970.90M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 51.95M
Historické maximum:
$ 0.095
Historické minimum:
$ 0.009237460403264069
Aktuálna cena:
$ 0.01039
Rizenet Token (RIZE) informácie

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Oficiálna webová stránka:
https://www.t-rize.io/
Biela kniha:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Rizenet Token (RIZE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rizenet Token (RIZE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RIZE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RIZE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RIZE tokenomiku, preskúmajte cenu RIZE tokenu naživo!

Rizenet Token (RIZE) história cien

Analýza histórie cien RIZE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RIZE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RIZE asi smeruje? Naša RIZE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

