Aktuálna dnešná cena Rizenet Token (RIZE) je $ 0.01067, s 1.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RIZE na USD konverzný kurz je $ 0.01067 za RIZE.
Rizenet Token sa v súčasnosti radí na #1103 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 10.36M, pričom počet coinov v obehu je 971.04M RIZE. Počas posledných 24 hodín sa RIZEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01025 (low) do $ 0.01101 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.10217127339481945, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.010133475714606262.
V krátkodobom vývoji sa RIZE zmenilo o -2.92% za poslednú hodinu a o -17.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 25.34K.
Rizenet Token (RIZE) informácie o trhu
No.1103
$ 10.36M
$ 25.34K
$ 53.35M
971.04M
5,000,000,000
4,998,260,840.936013
19.42%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Rizenet Token je $ 10.36M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 25.34K. Počet coinov v obehu RIZE je 971.04M, pričom celková zásoba je 4998260840.936013. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 53.35M.
História cien Rizenet Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01025
24 hod Low
$ 0.01101
24 hod High
$ 0.01025
$ 0.01101
$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
-2.92%
+1.42%
-17.61%
-17.61%
Rizenet Token (RIZE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Rizenet Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0001494
+1.42%
30 dní
$ -0.02099
-66.30%
60 dní
$ -0.00949
-47.08%
90 dní
$ -0.01783
-62.57%
Rizenet Token dnešná zmena ceny
Dnes RIZE zaznamenal zmenu o $ +0.0001494 (+1.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Rizenet Token zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02099 (-66.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rizenet Token zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RIZE zmenu o $ -0.00949 (-47.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Rizenet Token zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01783 (-62.57%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Rizenet Token (RIZE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Rizenet Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Rizenet Token?
Several key factors influence Rizenet Token (RIZE) prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Project development progress and roadmap milestones 5. Partnership announcements and collaborations 6. Trading volume and liquidity on exchanges 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Community growth and adoption rates 9. Technical analysis patterns and investor sentiment 10. Broader economic conditions and risk appetite
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Rizenet Token?
People want to know Rizenet Token (RIZE) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market analysis - Price movements help predict future trends 4. Profit/loss calculations - Current prices determine gains or losses on investments 5. Trading opportunities - Identifying entry and exit points for profitable trades
Cenové predikcie pre Rizenet Token
Cenová predikcia Rizenet Token (RIZE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RIZE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Rizenet Token (RIZE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Rizenet Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Rizenet Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RIZE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Rizenet Token Cenové predikcie.
O Rizenet Token
RIZE is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to be a deflationary token, with a portion of every transaction being burned, thereby reducing the total supply over time and potentially increasing the value of remaining tokens. RIZE is primarily used within its own ecosystem, with holders able to participate in staking, yield farming, and other decentralized finance (DeFi) activities. The asset's governance model allows token holders to vote on various proposals, such as changes to the protocol or the allocation of community funds. This democratic approach aims to ensure that the development and direction of the RIZE ecosystem are in the hands of its users.
Ako nakupovať a investovať Rizenet Token
Ste pripravení začať s Rizenet Token? Nákup RIZE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Rizenet Token. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Rizenet Token (RIZE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 971.04M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Rizenet Token sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Rizenet Token
Vlastníctvo Rizenet Token vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Rizenet Token (RIZE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Rizenet Token (RIZE)
T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.
Rizenet Token Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Rizenet Token zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Rizenet Token
Akú hodnotu bude mať 1 Rizenet Token v roku 2030?
Ak by hodnota Rizenet Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Rizenet Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRizenet Token?
Dnešná cena Rizenet Token je $ 0.01067. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Rizenet Token stále dobrou investíciou?
Rizenet Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RIZE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Rizenet Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Rizenet Token v hodnote $ 25.34K.
Aká je aktuálna cena Rizenet Token?
Živá cena RIZE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Rizenet Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RIZE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Rizenet Token?
Cenu RIZE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,367.26
+2.54%
ETH
3,444.07
+4.44%
SOL
164.12
+5.60%
COAI
1.1984
+9.67%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RIZE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RIZE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Rizenet Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Rizenet Token v tomto roku?
Cena Rizenet Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Rizenet Token (RIZE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:27 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.