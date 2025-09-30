Realio (RIO) tokenomika
Realio (RIO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Realio (RIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Realio (RIO) informácie
$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.
Podrobná štruktúra tokenu Realio (RIO)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania RIO tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
A comprehensive review of available data sources did not yield a detailed, structured breakdown of Realio Network's token economics, including issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. No unlock schedules, allocation tables, or recent unlock events were found in the available datasets, and no qualitative summaries were returned from research or diligence sources.
Key Findings
-
Issuance Mechanism:
No explicit details on the initial or ongoing issuance mechanism for Realio Network tokens were found in the available data.
-
Allocation Mechanism:
There is no allocation breakdown (e.g., team, investors, community, ecosystem, etc.) or allocation table available in the current datasets.
-
Usage and Incentive Mechanism:
No specific information was found regarding the primary uses of the token within the Realio Network, such as governance, staking, transaction fees, or other incentive structures.
-
Locking Mechanism:
There is no data on whether Realio Network tokens are subject to locking, vesting, or other forms of restricted transfer.
-
Unlocking Time:
No unlock schedules or vesting timelines were found for Realio Network tokens.
Table Format
Since no structured data was available, a table cannot be provided at this time. If you have access to official documentation or a whitepaper, those sources may contain the detailed tokenomics you are seeking.
Summary
Despite a thorough search across both qualitative and quantitative sources, there is currently no verifiable, structured information available regarding the token economics of Realio Network. This includes all aspects such as issuance, allocation, usage/incentive, locking, and unlocking mechanisms. For the most accurate and up-to-date information, it is recommended to consult the official Realio Network documentation or contact the project team directly.
Realio (RIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Realio (RIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RIO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RIO tokenomiku, preskúmajte cenu RIO tokenu naživo!
Realio (RIO) história cien
Analýza histórie cien RIO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
RIO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RIO asi smeruje? Naša RIO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
