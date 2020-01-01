holoride (RIDE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o holoride (RIDE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
holoride (RIDE) informácie

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

Oficiálna webová stránka:
https://www.holoride.com/
Biela kniha:
https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9

holoride (RIDE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre holoride (RIDE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 812.15K
$ 812.15K$ 812.15K
Celková ponuka:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
Počet coinov v obehu:
$ 879.90M
$ 879.90M$ 879.90M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 923.00K
$ 923.00K$ 923.00K
Historické maximum:
$ 1.718
$ 1.718$ 1.718
Historické minimum:
$ 0.000790125786622
$ 0.000790125786622$ 0.000790125786622
Aktuálna cena:
$ 0.000923
$ 0.000923$ 0.000923

holoride (RIDE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky holoride (RIDE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RIDE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RIDE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RIDE tokenomiku, preskúmajte cenu RIDE tokenu naživo!

holoride (RIDE) história cien

Analýza histórie cien RIDE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RIDE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RIDE asi smeruje? Naša RIDE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.