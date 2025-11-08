Aktuálna dnešná cena RICE AI je 0.03105USD. Trhová kapitalizácia RICE je --USD. Sledujte aktualizácie cien RICE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena RICE AI je 0.03105USD. Trhová kapitalizácia RICE je --USD. Sledujte aktualizácie cien RICE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
RICE AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RICE. Počas posledných 24 hodín sa RICEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02837 (low) do $ 0.04813 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa RICE zmenilo o +1.14% za poslednú hodinu a o -32.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 145.85K.
RICE AI (RICE) informácie o trhu
$ 145.85K
$ 145.85K$ 145.85K
$ 31.05M
$ 31.05M$ 31.05M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia RICE AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 145.85K. Počet coinov v obehu RICE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.05M.
História cien RICE AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.04813
$ 0.04813$ 0.04813
24 hod High
$ 0.04813
$ 0.04813$ 0.04813
+1.14%
+0.55%
-32.86%
-32.86%
RICE AI (RICE) história cien USD
Sledujte zmeny cien RICE AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0001698
+0.55%
30 dní
$ -0.05785
-65.08%
60 dní
$ -0.08894
-74.13%
90 dní
$ +0.02605
+521.00%
RICE AI dnešná zmena ceny
Dnes RICE zaznamenal zmenu o $ +0.0001698 (+0.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
RICE AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05785 (-65.08%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
RICE AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RICE zmenu o $ -0.08894 (-74.13%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
RICE AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02605 (+521.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby RICE AI (RICE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby RICE AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny RICE AI?
RICE AI token prices are influenced by several key factors:
AI Sector Performance: As an AI-related token, RICE correlates with artificial intelligence sector developments and hype.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the RICE ecosystem drive demand.
Supply Dynamics: Token supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics impact price through supply-demand balance.
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can lead to price volatility.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token value.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment across all digital assets including RICE.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu RICE AI?
People want to know RICE AI (RICE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and staying updated on volatility for risk management purposes.
Cenové predikcie pre RICE AI
Cenová predikcia RICE AI (RICE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RICE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia RICE AI (RICE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena RICE AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne RICE AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RICE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na RICE AI Cenové predikcie.
O RICE AI
RICE (Rice Farm) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Binance Smart Chain (BSC). Its primary purpose is to provide a platform for yield farming, a process that allows cryptocurrency holders to earn rewards for staking or lending their assets. RICE operates through an automated market maker (AMM) model, which enables liquidity provision and price discovery for a wide range of tokens. The platform's native token, RICE, is used for governance and incentivizing user participation in the ecosystem. The supply of RICE tokens is determined by a deflationary model, with a portion of each transaction fee used for token burns to reduce the overall supply over time.
Ako nakupovať a investovať RICE AI
Ste pripravení začať s RICE AI? Nákup RICE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom RICE AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu RICE AI (RICE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a RICE AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s RICE AI
Vlastníctvo RICE AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je RICE AI (RICE)
RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.
RICE AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie RICE AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota RICE AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do RICE AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRICE AI?
Dnešná cena RICE AI je $ 0.03105. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je RICE AI stále dobrou investíciou?
RICE AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RICE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s RICE AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo RICE AI v hodnote $ 145.85K.
Aká je aktuálna cena RICE AI?
Živá cena RICE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu RICE AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RICE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu RICE AI?
Cenu RICE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,296.7
+2.47%
ETH
3,440.55
+4.33%
SOL
163.94
+5.48%
COAI
1.2009
+9.90%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RICE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RICE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena RICE AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena RICE AI v tomto roku?
Cena RICE AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu RICE AI (RICE).
RICE AI (RICE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
