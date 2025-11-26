RHEA (RHEA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RHEA (RHEA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:06:15 (UTC+8)
USD

RHEA (RHEA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RHEA (RHEA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.24M
$ 4.24M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 200.00M
$ 200.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.21M
$ 21.21M
Historické maximum:
$ 0.35
$ 0.35
Historické minimum:
$ 0.013327583514416869
$ 0.013327583514416869
Aktuálna cena:
$ 0.02121
$ 0.02121

RHEA (RHEA) informácie

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

Oficiálna webová stránka:
https://rhea.finance/
Biela kniha:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x4c067DE26475E1CeFee8b8d1f6E2266b33a2372E

RHEA (RHEA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RHEA (RHEA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RHEA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RHEA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RHEA tokenomiku, preskúmajte cenu RHEA tokenu naživo!

Ako kúpiť RHEA

Máte záujem pridať RHEA (RHEA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RHEA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

RHEA (RHEA) história cien

Analýza histórie cien RHEA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RHEA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RHEA asi smeruje? Naša RHEA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

