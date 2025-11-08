BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena RHEA je 0.02238USD. Trhová kapitalizácia RHEA je 4,476,000USD. Sledujte aktualizácie cien RHEA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 RHEA na USD aktuálnu cenu:

$0.02238
$0.02238
+29.06%1D
RHEA (RHEA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:51 (UTC+8)

Dnešná cena RHEA

Aktuálna dnešná cena RHEA (RHEA) je $ 0.02238, s 29.06% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RHEA na USD konverzný kurz je $ 0.02238 za RHEA.

RHEA sa v súčasnosti radí na #1639 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.48M, pričom počet coinov v obehu je 200.00M RHEA. Počas posledných 24 hodín sa RHEAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01379 (low) do $ 0.02412 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.11587934887394663, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.013327583514416869.

V krátkodobom vývoji sa RHEA zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +9.01% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 105.89K.

RHEA (RHEA) informácie o trhu

No.1639

$ 4.48M
$ 4.48M

$ 105.89K
$ 105.89K

$ 22.38M
$ 22.38M

200.00M
200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

20.00%

Aktuálna trhová kapitalizácia RHEA je $ 4.48M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 105.89K. Počet coinov v obehu RHEA je 200.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 22.38M.

História cien RHEA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01379
$ 0.01379
24 hod Low
$ 0.02412
$ 0.02412
24 hod High

$ 0.01379
$ 0.01379

$ 0.02412
$ 0.02412

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663

$ 0.013327583514416869
$ 0.013327583514416869

0.00%

+29.06%

+9.01%

+9.01%

RHEA (RHEA) história cien USD

Sledujte zmeny cien RHEA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0050392+29.06%
30 dní$ -0.00728-24.55%
60 dní$ -0.01408-38.62%
90 dní$ -0.0596-72.71%
RHEA dnešná zmena ceny

Dnes RHEA zaznamenal zmenu o $ +0.0050392 (+29.06%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

RHEA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00728 (-24.55%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

RHEA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RHEA zmenu o $ -0.01408 (-38.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

RHEA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0596 (-72.71%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby RHEA (RHEA)?

Pozrite si RHEAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre RHEA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby RHEA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny RHEA?

RHEA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact RHEA's value.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels influence trading decisions.

Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility affect investor confidence.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu RHEA?

People want to know RHEA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre RHEA

Cenová predikcia RHEA (RHEA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RHEA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia RHEA (RHEA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena RHEA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne RHEA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RHEA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na RHEA Cenové predikcie.

O RHEA

RHEA (RHEA) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into lines of code. The RHEA token is primarily used within its ecosystem to pay for transaction fees and computational services. The token operates on a proof-of-stake consensus model, which allows holders to earn rewards by staking their tokens to help secure the network. RHEA's supply and issuance model is fixed, with a predetermined number of tokens created at the inception of the network.

Ako nakupovať a investovať RHEA

Čo je RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o RHEA

Akú hodnotu bude mať 1 RHEA v roku 2030?
Ak by hodnota RHEA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do RHEA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
RHEA (RHEA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.02238
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$23.17

$0.00006999

$0.009851

$0.000010257

$0.18334

$0.19954

