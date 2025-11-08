Aktuálna dnešná cena RHEA je 0.02238USD. Trhová kapitalizácia RHEA je 4,476,000USD. Sledujte aktualizácie cien RHEA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena RHEA je 0.02238USD. Trhová kapitalizácia RHEA je 4,476,000USD. Sledujte aktualizácie cien RHEA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena RHEA (RHEA) je $ 0.02238, s 29.06% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RHEA na USD konverzný kurz je $ 0.02238 za RHEA.
RHEA sa v súčasnosti radí na #1639 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.48M, pričom počet coinov v obehu je 200.00M RHEA. Počas posledných 24 hodín sa RHEAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01379 (low) do $ 0.02412 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.11587934887394663, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.013327583514416869.
V krátkodobom vývoji sa RHEA zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +9.01% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 105.89K.
RHEA (RHEA) informácie o trhu
No.1639
$ 4.48M
$ 105.89K
$ 22.38M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%
NEAR
Aktuálna trhová kapitalizácia RHEA je $ 4.48M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 105.89K. Počet coinov v obehu RHEA je 200.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 22.38M.
História cien RHEA v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01379
24 hod Low
$ 0.02412
24 hod High
$ 0.01379
$ 0.02412
$ 0.11587934887394663
$ 0.013327583514416869
0.00%
+29.06%
+9.01%
+9.01%
RHEA (RHEA) história cien USD
Sledujte zmeny cien RHEA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0050392
+29.06%
30 dní
$ -0.00728
-24.55%
60 dní
$ -0.01408
-38.62%
90 dní
$ -0.0596
-72.71%
RHEA dnešná zmena ceny
Dnes RHEA zaznamenal zmenu o $ +0.0050392 (+29.06%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
RHEA zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00728 (-24.55%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
RHEA zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RHEA zmenu o $ -0.01408 (-38.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
RHEA zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0596 (-72.71%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby RHEA (RHEA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby RHEA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny RHEA?
RHEA token prices are influenced by several key factors:
Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility affect investor confidence.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu RHEA?
People want to know RHEA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre RHEA
Cenová predikcia RHEA (RHEA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RHEA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia RHEA (RHEA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena RHEA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne RHEA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RHEA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na RHEA Cenové predikcie.
O RHEA
RHEA (RHEA) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into lines of code. The RHEA token is primarily used within its ecosystem to pay for transaction fees and computational services. The token operates on a proof-of-stake consensus model, which allows holders to earn rewards by staking their tokens to help secure the network. RHEA's supply and issuance model is fixed, with a predetermined number of tokens created at the inception of the network.
Ako nakupovať a investovať RHEA
Ste pripravení začať s RHEA? Nákup RHEA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom RHEA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu RHEA (RHEA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 200.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a RHEA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s RHEA
Vlastníctvo RHEA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je RHEA (RHEA)
Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.
RHEA Zdroj
Pre hlbšie pochopenie RHEA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota RHEA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do RHEA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRHEA?
Dnešná cena RHEA je $ 0.02238. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je RHEA stále dobrou investíciou?
RHEA zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RHEA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s RHEA?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo RHEA v hodnote $ 105.89K.
Aká je aktuálna cena RHEA?
Živá cena RHEA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu RHEA vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RHEA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu RHEA?
Cenu RHEA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,329.54
+2.50%
ETH
3,440.56
+4.33%
SOL
163.98
+5.51%
COAI
1.2074
+10.49%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RHEA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RHEA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena RHEA pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena RHEA v tomto roku?
Cena RHEA by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu RHEA (RHEA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:51 (UTC+8)
RHEA (RHEA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.