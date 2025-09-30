RealGOAT (RGOAT) tokenomika

RealGOAT (RGOAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RealGOAT (RGOAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:17:51 (UTC+8)
RealGOAT (RGOAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RealGOAT (RGOAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 56.70K
Celková ponuka:
$ 21.00T
Počet coinov v obehu:
$ 21.00T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 56.70K
Historické maximum:
$ 0.000005
Historické minimum:
$ 0.000000000487440613
Aktuálna cena:
$ 0.0000000027
RealGOAT (RGOAT) informácie

RealGOAT is meme coin on the BASE chain

Oficiálna webová stránka:
https://realgoat.org/
Biela kniha:
https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800

RealGOAT (RGOAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RealGOAT (RGOAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RGOAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RGOAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RGOAT tokenomiku, preskúmajte cenu RGOAT tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

