Objavte kľúčové informácie o RETARDIO (RETARDIO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
RETARDIO (RETARDIO) informácie

A memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

Oficiálna webová stránka:
https://retardio.xyz
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx

RETARDIO (RETARDIO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RETARDIO (RETARDIO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 13.27M
$ 13.27M$ 13.27M
Celková ponuka:
$ 999.67M
$ 999.67M$ 999.67M
Počet coinov v obehu:
$ 975.67M
$ 975.67M$ 975.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 13.60M
$ 13.60M$ 13.60M
Historické maximum:
$ 0.14061
$ 0.14061$ 0.14061
Historické minimum:
$ 0.010118053148636673
$ 0.010118053148636673$ 0.010118053148636673
Aktuálna cena:
$ 0.0136
$ 0.0136$ 0.0136

RETARDIO (RETARDIO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RETARDIO (RETARDIO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RETARDIO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RETARDIO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RETARDIO tokenomiku, preskúmajte cenu RETARDIO tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.