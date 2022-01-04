Renewable Energy (RET) tokenomika

Renewable Energy (RET) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Renewable Energy (RET) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Renewable Energy (RET) informácie

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Oficiálna webová stránka:
https://ret.life/
Biela kniha:
https://ret.life/whitepaper-english.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965

Renewable Energy (RET) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Renewable Energy (RET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 582.81K
$ 582.81K$ 582.81K
Celková ponuka:
$ 50,000.00T
$ 50,000.00T$ 50,000.00T
Počet coinov v obehu:
$ 20,117.71T
$ 20,117.71T$ 20,117.71T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M
Historické maximum:
$ 0.00000000052
$ 0.00000000052$ 0.00000000052
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00000000002897
$ 0.00000000002897$ 0.00000000002897

Renewable Energy (RET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Renewable Energy (RET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RET tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RET tokenomiku, preskúmajte cenu RET tokenu naživo!

Ako kúpiť RET

Máte záujem pridať Renewable Energy (RET) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RET vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Renewable Energy (RET) história cien

Analýza histórie cien RET pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RET cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RET asi smeruje? Naša RET stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.