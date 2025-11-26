PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomika

PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PROJECT RESCUE (RESCUE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:49:25 (UTC+8)
USD

PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PROJECT RESCUE (RESCUE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 35.46M
$ 35.46M$ 35.46M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.29M
$ 17.29M$ 17.29M
Historické maximum:
$ 1
$ 1$ 1
Historické minimum:
$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423
Aktuálna cena:
$ 0.1729
$ 0.1729$ 0.1729

PROJECT RESCUE (RESCUE) informácie

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

Oficiálna webová stránka:
https://www.projectrescue.xyz/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1zWg5OH7brPHixFsUn8HWs7SSNlMg-XUf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/CbWvxSLu9PSQLjviwmoQiDyyRZdrVAhvQbu3seYpgRUj

PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PROJECT RESCUE (RESCUE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RESCUE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RESCUE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RESCUE tokenomiku, preskúmajte cenu RESCUE tokenu naživo!

Ako kúpiť RESCUE

Máte záujem pridať PROJECT RESCUE (RESCUE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RESCUE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

PROJECT RESCUE (RESCUE) história cien

Analýza histórie cien RESCUE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RESCUE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RESCUE asi smeruje? Naša RESCUE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov