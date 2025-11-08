BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PROJECT RESCUE je 0.1887USD. Trhová kapitalizácia RESCUE je 0USD. Sledujte aktualizácie cien RESCUE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PROJECT RESCUE Logo

PROJECT RESCUE kurz (RESCUE)

1 RESCUE na USD aktuálnu cenu:

$0.1884
$0.1884
+2.39%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:37 (UTC+8)

Dnešná cena PROJECT RESCUE

Aktuálna dnešná cena PROJECT RESCUE (RESCUE) je $ 0.1887, s 2.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RESCUE na USD konverzný kurz je $ 0.1887 za RESCUE.

PROJECT RESCUE sa v súčasnosti radí na #5307 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 RESCUE. Počas posledných 24 hodín sa RESCUEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1801 (low) do $ 0.1891 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.8680709587324534, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.009358123976666423.

V krátkodobom vývoji sa RESCUE zmenilo o +0.53% za poslednú hodinu a o -11.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 72.33K.

PROJECT RESCUE (RESCUE) informácie o trhu

No.5307

$ 0.00
$ 0.00

$ 72.33K
$ 72.33K

$ 18.87M
$ 18.87M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

35,458,333
35,458,333

0.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia PROJECT RESCUE je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 72.33K. Počet coinov v obehu RESCUE je 0.00, pričom celková zásoba je 35458333. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 18.87M.

História cien PROJECT RESCUE v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1801
$ 0.1801
24 hod Low
$ 0.1891
$ 0.1891
24 hod High

$ 0.1801
$ 0.1801

$ 0.1891
$ 0.1891

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423

+0.53%

+2.39%

-11.62%

-11.62%

PROJECT RESCUE (RESCUE) história cien USD

Sledujte zmeny cien PROJECT RESCUE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.004398+2.39%
30 dní$ +0.0397+26.64%
60 dní$ -0.1644-46.56%
90 dní$ -0.0568-23.14%
PROJECT RESCUE dnešná zmena ceny

Dnes RESCUE zaznamenal zmenu o $ +0.004398 (+2.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PROJECT RESCUE zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0397 (+26.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PROJECT RESCUE zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RESCUE zmenu o $ -0.1644 (-46.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PROJECT RESCUE zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0568 (-23.14%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Pozrite si PROJECT RESCUEstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PROJECT RESCUE

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PROJECT RESCUE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PROJECT RESCUE?

Several factors influence PROJECT RESCUE (RESCUE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the project ecosystem
4. Development progress and roadmap milestones
5. Community engagement and social media activity
6. Partnership announcements and collaborations
7. Token supply mechanics (burns, staking, inflation)
8. Regulatory news affecting DeFi projects
9. Competition from similar rescue/charity tokens
10. Overall investor risk appetite for altcoins

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PROJECT RESCUE?

People want to know PROJECT RESCUE (RESCUE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre PROJECT RESCUE

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RESCUE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PROJECT RESCUE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PROJECT RESCUE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RESCUE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PROJECT RESCUE Cenové predikcie.

O PROJECT RESCUE

RESCUE is a digital asset designed to facilitate transactions within the humanitarian aid sector. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging the transparency and security of this technology to ensure the efficient and accountable distribution of resources. The primary purpose of RESCUE is to streamline the delivery of aid, reducing the potential for corruption or misallocation of funds. It also aims to foster a more direct connection between donors and recipients, promoting transparency and trust within the sector. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new tokens released to the market through a process of mining.

Ako nakupovať a investovať PROJECT RESCUE

Ste pripravení začať s PROJECT RESCUE? Nákup RESCUE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PROJECT RESCUE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PROJECT RESCUE (RESCUE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PROJECT RESCUE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť PROJECT RESCUE (RESCUE)

Čo môžete urobiť s PROJECT RESCUE

Vlastníctvo PROJECT RESCUE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup PROJECT RESCUE (RESCUE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PROJECT RESCUE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PROJECT RESCUE webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 PROJECT RESCUE v roku 2030?
Ak by hodnota PROJECT RESCUE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PROJECT RESCUE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:37 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o PROJECT RESCUE

RESCUE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície RESCUE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s RESCUE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s PROJECT RESCUE (RESCUE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem PROJECT RESCUE a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
RESCUE/USDT
$0.1884
$0.1884
+2.83%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$23.27

$0.00006951

$0.009851

$0.000010257

$0.18791

$0.19983

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

