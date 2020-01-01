Renq Finance (RENQ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Renq Finance (RENQ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Renq Finance (RENQ) informácie

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Oficiálna webová stránka:
https://renq.io/
Biela kniha:
https://renq.io/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2

Renq Finance (RENQ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Renq Finance (RENQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
Historické maximum:
$ 0.03999
$ 0.03999$ 0.03999
Historické minimum:
$ 0.000882741628312013
$ 0.000882741628312013$ 0.000882741628312013
Aktuálna cena:
$ 0.001411
$ 0.001411$ 0.001411

Renq Finance (RENQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Renq Finance (RENQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RENQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RENQ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RENQ tokenomiku, preskúmajte cenu RENQ tokenu naživo!

Ako kúpiť RENQ

Máte záujem pridať Renq Finance (RENQ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RENQ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Renq Finance (RENQ) história cien

Analýza histórie cien RENQ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RENQ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RENQ asi smeruje? Naša RENQ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

