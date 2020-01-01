Rekt (REKTCOIN) tokenomika

Rekt (REKTCOIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rekt (REKTCOIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Rekt (REKTCOIN) informácie

The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.

Oficiálna webová stránka:
https://rektcoin.com
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/vQoYWru2pbUdcVkUrRH74ktQDJgVjRcDvsoDbUzM5n9

Rekt (REKTCOIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rekt (REKTCOIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 165.97M
Celková ponuka:
$ 420.69T
Počet coinov v obehu:
$ 279.04T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 250.22M
Historické maximum:
$ 0.00000155
Historické minimum:
$ 0.000000031094735438
Aktuálna cena:
$ 0.00000059479
Rekt (REKTCOIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rekt (REKTCOIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet REKTCOIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu REKTCOIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili REKTCOIN tokenomiku, preskúmajte cenu REKTCOIN tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.