Refacta AI (REFACTA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Refacta AI (REFACTA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:24:54 (UTC+8)
Refacta AI (REFACTA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Refacta AI (REFACTA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 42.46M
$ 42.46M
Historické maximum:
$ 0.04588
$ 0.04588
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.04246
$ 0.04246

Refacta AI (REFACTA) informácie

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Oficiálna webová stránka:
https://refacta.app/
Biela kniha:
https://paperdocs.gitbook.io/refacta
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x755025385B692A423039510D64c8B02156ACb813

Refacta AI (REFACTA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Refacta AI (REFACTA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet REFACTA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu REFACTA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili REFACTA tokenomiku, preskúmajte cenu REFACTA tokenu naživo!

