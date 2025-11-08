Aktuálna dnešná cena Refacta AI je 0.03718USD. Trhová kapitalizácia REFACTA je --USD. Sledujte aktualizácie cien REFACTA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Refacta AI je 0.03718USD. Trhová kapitalizácia REFACTA je --USD. Sledujte aktualizácie cien REFACTA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Refacta AI (REFACTA) je $ 0.03718, s 1.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny REFACTA na USD konverzný kurz je $ 0.03718 za REFACTA.
Refacta AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- REFACTA. Počas posledných 24 hodín sa REFACTAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03577 (low) do $ 0.03831 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa REFACTA zmenilo o -1.51% za poslednú hodinu a o +2.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 499.54K.
Refacta AI (REFACTA) informácie o trhu
--
----
$ 499.54K
$ 499.54K$ 499.54K
$ 37.18M
$ 37.18M$ 37.18M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Refacta AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 499.54K. Počet coinov v obehu REFACTA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 37.18M.
História cien Refacta AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03577
$ 0.03577$ 0.03577
24 hod Low
$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831
24 hod High
$ 0.03577
$ 0.03577$ 0.03577
$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831
--
----
--
----
-1.51%
-1.47%
+2.22%
+2.22%
Refacta AI (REFACTA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Refacta AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0005562
-1.47%
30 dní
$ +0.01831
+97.03%
60 dní
$ +0.0178
+91.84%
90 dní
$ +0.02347
+171.18%
Refacta AI dnešná zmena ceny
Dnes REFACTA zaznamenal zmenu o $ -0.0005562 (-1.47%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Refacta AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01831 (+97.03%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Refacta AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal REFACTA zmenu o $ +0.0178 (+91.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Refacta AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02347 (+171.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Refacta AI (REFACTA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Refacta AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Refacta AI?
Several key factors influence REFACTA token prices:
Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.
AI Market Trends: Performance of AI-related cryptocurrencies and broader artificial intelligence sector sentiment affects investor interest.
Platform Development: Progress on Refacta AI's technology, partnerships, and product releases drive fundamental value.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings influence price stability and accessibility.
Utility & Use Cases: Real-world adoption of Refacta AI's services increases token demand and long-term value proposition.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Refacta AI?
People want to know Refacta AI (REFACTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Refacta AI
Cenová predikcia Refacta AI (REFACTA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena REFACTA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Refacta AI (REFACTA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Refacta AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Refacta AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku REFACTA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Refacta AI Cenové predikcie.
O Refacta AI
REFACTA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate seamless transactions and smart contracts, with a primary focus on enhancing interoperability between different blockchain networks. REFACTA employs a unique consensus mechanism and chain design, which are aimed at improving transaction speed and scalability. The asset's issuance model is based on a predetermined supply algorithm, ensuring a transparent and predictable supply schedule. Typical uses of REFACTA include facilitating cross-chain transactions, executing smart contracts, and enabling decentralized applications (dApps). Its ecosystem is designed to foster a more interconnected and efficient blockchain landscape.
REFACTA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate seamless transactions and smart contracts, with a primary focus on enhancing interoperability between different blockchain networks. REFACTA employs a unique consensus mechanism and chain design, which are aimed at improving transaction speed and scalability. The asset's issuance model is based on a predetermined supply algorithm, ensuring a transparent and predictable supply schedule. Typical uses of REFACTA include facilitating cross-chain transactions, executing smart contracts, and enabling decentralized applications (dApps). Its ecosystem is designed to foster a more interconnected and efficient blockchain landscape.
Ako nakupovať a investovať Refacta AI
Ste pripravení začať s Refacta AI? Nákup REFACTA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Refacta AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Refacta AI (REFACTA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Refacta AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Refacta AI
Vlastníctvo Refacta AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Refacta AI (REFACTA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Refacta AI (REFACTA)
$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.
$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.
Refacta AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Refacta AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Refacta AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Refacta AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRefacta AI?
Dnešná cena Refacta AI je $ 0.03718. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Refacta AI stále dobrou investíciou?
Refacta AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do REFACTA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Refacta AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Refacta AI v hodnote $ 499.54K.
Aká je aktuálna cena Refacta AI?
Živá cena REFACTA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Refacta AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena REFACTA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Refacta AI?
Cenu REFACTA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,409.24
+2.58%
ETH
3,445.02
+4.47%
SOL
164.26
+5.69%
COAI
1.2069
+10.45%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre REFACTA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár REFACTA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Refacta AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Refacta AI v tomto roku?
Cena Refacta AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Refacta AI (REFACTA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:30 (UTC+8)
Refacta AI (REFACTA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.