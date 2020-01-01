RDO (RDO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RDO (RDO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
RDO (RDO) informácie

Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users.

Oficiálna webová stránka:
https://www.reddio.com/
Biela kniha:
https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334

RDO (RDO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RDO (RDO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 957.50K
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.14B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.47M
Historické maximum:
$ 0.02277
Historické minimum:
$ 0.000353461675457829
Aktuálna cena:
$ 0.0004471
RDO (RDO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RDO (RDO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RDO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RDO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RDO tokenomiku, preskúmajte cenu RDO tokenu naživo!

Ako kúpiť RDO

Máte záujem pridať RDO (RDO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RDO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

RDO (RDO) história cien

Analýza histórie cien RDO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RDO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RDO asi smeruje? Naša RDO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.