Aktuálna dnešná cena Reddit je 192.93USD. Trhová kapitalizácia RDDTON je 500,576.6711850297USD. Sledujte aktualizácie cien RDDTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Reddit kurz (RDDTON)

1 RDDTON na USD aktuálnu cenu:

$193.03
$193.03
+6.34%1D
Reddit (RDDTON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:09 (UTC+8)

Dnešná cena Reddit

Aktuálna dnešná cena Reddit (RDDTON) je $ 192.93, s 6.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RDDTON na USD konverzný kurz je $ 192.93 za RDDTON.

Reddit sa v súčasnosti radí na #2492 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 500.58K, pričom počet coinov v obehu je 2.59K RDDTON. Počas posledných 24 hodín sa RDDTONobchodovalo v rozmedzí od $ 174.78 (low) do $ 193.19 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 282.4541904298624, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 181.20583530076357.

V krátkodobom vývoji sa RDDTON zmenilo o +1.55% za poslednú hodinu a o -7.71% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.23K.

Reddit (RDDTON) informácie o trhu

No.2492

$ 500.58K
$ 500.58K

$ 61.23K
$ 61.23K

$ 500.58K
$ 500.58K

2.59K
2.59K

2,594.60255629
2,594.60255629

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Reddit je $ 500.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.23K. Počet coinov v obehu RDDTON je 2.59K, pričom celková zásoba je 2594.60255629. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 500.58K.

História cien Reddit v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 174.78
$ 174.78
24 hod Low
$ 193.19
$ 193.19
24 hod High

$ 174.78
$ 174.78

$ 193.19
$ 193.19

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624

$ 181.20583530076357
$ 181.20583530076357

+1.55%

+6.34%

-7.71%

-7.71%

Reddit (RDDTON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Reddit za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +11.5085+6.34%
30 dní$ -9.62-4.75%
60 dní$ -7.07-3.54%
90 dní$ -7.07-3.54%
Reddit dnešná zmena ceny

Dnes RDDTON zaznamenal zmenu o $ +11.5085 (+6.34%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Reddit zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -9.62 (-4.75%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Reddit zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RDDTON zmenu o $ -7.07 (-3.54%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Reddit zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -7.07 (-3.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Reddit (RDDTON)?

Pozrite si Redditstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Reddit

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Reddit, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Reddit?

Reddit token (RDDTON) prices are influenced by several key factors:

1. Community adoption and user engagement on Reddit platform
2. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin price movements
3. Social media buzz and viral discussions about the token
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Regulatory news affecting meme coins and social tokens
6. Reddit's official announcements or policy changes
7. Whale transactions and large holder activities
8. General market volatility and investor risk appetite
9. Competition from other social platform tokens
10. Technical developments and utility expansions

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Reddit?

People want to know Reddit (RDDTON) price today because they are investors or potential buyers tracking their portfolio value and market performance. Real-time pricing helps them make informed trading decisions, assess profit/loss, and identify buying or selling opportunities. Price monitoring is essential for managing risk and timing market entries or exits effectively.

Cenové predikcie pre Reddit

Cenová predikcia Reddit (RDDTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RDDTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Reddit (RDDTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Reddit mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Reddit v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RDDTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Reddit Cenové predikcie.

O Reddit

RDDTON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, providing a decentralized platform for users to conduct their financial activities. RDDTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution. In the broader crypto ecosystem, RDDTON is typically used for microtransactions, social tipping, and content creation rewards, emphasizing its role in fostering online community interactions.

Ako nakupovať a investovať Reddit

Ste pripravení začať s Reddit? Nákup RDDTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Reddit. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Reddit (RDDTON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.59K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Reddit sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Reddit (RDDTON)

Čo môžete urobiť s Reddit

Vlastníctvo Reddit vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Reddit (RDDTON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Pre hlbšie pochopenie Reddit zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Reddit webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Reddit

Akú hodnotu bude mať 1 Reddit v roku 2030?
Ak by hodnota Reddit rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Reddit podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:09 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Reddit

RDDTON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície RDDTON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s RDDTON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Reddit (RDDTON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Reddit a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
RDDTON/USDT
$193.03
$193.03
+6.38%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$23.27

$0.00006951

$0.009856

$0.000010257

$0.18790

$0.20005

Zrieknutie sa zodpovednosti

