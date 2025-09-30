Rato The Rat (RATO) tokenomika

Rato The Rat (RATO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rato The Rat (RATO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:25:46 (UTC+8)
USD

Rato The Rat (RATO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rato The Rat (RATO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 400.67K
$ 400.67K$ 400.67K
Historické maximum:
$ 0.00008888
$ 0.00008888$ 0.00008888
Historické minimum:
$ 0.000000149321370764
$ 0.000000149321370764$ 0.000000149321370764
Aktuálna cena:
$ 0.0000009524
$ 0.0000009524$ 0.0000009524

Rato The Rat (RATO) informácie

$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.

Oficiálna webová stránka:
https://www.ratotherat.com
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860

Rato The Rat (RATO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rato The Rat (RATO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RATO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RATO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RATO tokenomiku, preskúmajte cenu RATO tokenu naživo!

Ako kúpiť RATO

Máte záujem pridať Rato The Rat (RATO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RATO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Rato The Rat (RATO) história cien

Analýza histórie cien RATO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RATO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RATO asi smeruje? Naša RATO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov