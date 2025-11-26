Rain Protocol (RAIN) tokenomika

Rain Protocol (RAIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rain Protocol (RAIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:06:06 (UTC+8)
Rain Protocol (RAIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rain Protocol (RAIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.15T
$ 1.15T$ 1.15T
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.03B
$ 9.03B$ 9.03B
Historické maximum:
$ 0.0086818
$ 0.0086818$ 0.0086818
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0078546
$ 0.0078546$ 0.0078546

Rain Protocol (RAIN) informácie

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Oficiálna webová stránka:
https://www.rain.one
Biela kniha:
https://whitepaper.rain.one
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Rain Protocol (RAIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rain Protocol (RAIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RAIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RAIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RAIN tokenomiku, preskúmajte cenu RAIN tokenu naživo!

Ako kúpiť RAIN

Máte záujem pridať Rain Protocol (RAIN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RAIN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Rain Protocol (RAIN) história cien

Analýza histórie cien RAIN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RAIN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RAIN asi smeruje? Naša RAIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

