Radio Caca (RACA) tokenomika
Radio Caca (RACA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Radio Caca (RACA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Radio Caca (RACA) informácie
RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
Radio Caca (RACA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Radio Caca (RACA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RACA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RACA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RACA tokenomiku, preskúmajte cenu RACA tokenu naživo!
Ako kúpiť RACA
Máte záujem pridať Radio Caca (RACA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RACA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Radio Caca (RACA) história cien
Analýza histórie cien RACA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
RACA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RACA asi smeruje? Naša RACA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Radio Caca (RACA)
Suma
1 RACA = 0.00005477 USD