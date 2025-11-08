BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena QUANTUM je 0.003036USD. Trhová kapitalizácia QUANTUM je 0USD. Sledujte aktualizácie cien QUANTUM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o QUANTUM

QUANTUM informácie o cene

Čo je QUANTUM

QUANTUM biela kniha

QUANTUM oficiálna webová stránka

QUANTUM tokenomika

QUANTUM predpoveď cien

QUANTUM história

QUANTUM Sprievodca nákupom

QUANTUM Logo

QUANTUM kurz (QUANTUM)

1 QUANTUM na USD aktuálnu cenu:

$0.003036
+1.47%1D
USD
QUANTUM (QUANTUM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:47 (UTC+8)

Dnešná cena QUANTUM

Aktuálna dnešná cena QUANTUM (QUANTUM) je $ 0.003036, s 1.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QUANTUM na USD konverzný kurz je $ 0.003036 za QUANTUM.

QUANTUM sa v súčasnosti radí na #4219 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 QUANTUM. Počas posledných 24 hodín sa QUANTUMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002912 (low) do $ 0.003067 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7303169003467307, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00048219051846745.

V krátkodobom vývoji sa QUANTUM zmenilo o -0.50% za poslednú hodinu a o +8.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 71.25K.

QUANTUM (QUANTUM) informácie o trhu

No.4219

$ 0.00
$ 71.25K
$ 3.04B
0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
0.00%

QUANTUM

Aktuálna trhová kapitalizácia QUANTUM je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 71.25K. Počet coinov v obehu QUANTUM je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.04B.

História cien QUANTUM v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-0.50%

+1.47%

+8.66%

+8.66%

QUANTUM (QUANTUM) história cien USD

Sledujte zmeny cien QUANTUM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00004398+1.47%
30 dní$ +0.000151+5.23%
60 dní$ -0.001053-25.76%
90 dní$ -0.001574-34.15%
QUANTUM dnešná zmena ceny

Dnes QUANTUM zaznamenal zmenu o $ +0.00004398 (+1.47%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

QUANTUM zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000151 (+5.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

QUANTUM zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QUANTUM zmenu o $ -0.001053 (-25.76%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

QUANTUM zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.001574 (-34.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby QUANTUM (QUANTUM)?

Pozrite si QUANTUMstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre QUANTUM

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby QUANTUM, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny QUANTUM?

QUANTUM cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact QUANTUM's value.

Technology Development: Updates, partnerships, and quantum computing advancements affect price movements.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior create price volatility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and quantum technologies influence investor decisions.

Competition: Performance of similar quantum-focused projects affects QUANTUM's market position.

Adoption Rate: Real-world use cases and institutional adoption drive long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu QUANTUM?

People want to know QUANTUM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute profitable strategies in the fast-moving crypto market.

Cenové predikcie pre QUANTUM

Cenová predikcia QUANTUM (QUANTUM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QUANTUM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia QUANTUM (QUANTUM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena QUANTUM mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne QUANTUM v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QUANTUM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na QUANTUM Cenové predikcie.

O QUANTUM

Quantum (QUANTUM) is a cryptocurrency that operates on a unique model of quantum computing. It aims to leverage the potential of quantum technology to enhance the speed, security, and scalability of digital transactions. QUANTUM's consensus mechanism is based on quantum algorithms, which are designed to solve complex computational problems more efficiently than traditional methods. This makes it particularly suited for applications that require high computational power, such as data analysis, machine learning, and artificial intelligence. The cryptocurrency also has a fixed supply model, with a predetermined number of coins issued at its inception. QUANTUM's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, where it can be used for transactions and to access various services.

Ako nakupovať a investovať QUANTUM

Ste pripravení začať s QUANTUM? Nákup QUANTUM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom QUANTUM. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu QUANTUM (QUANTUM) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a QUANTUM sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť QUANTUM (QUANTUM)

Čo môžete urobiť s QUANTUM

Vlastníctvo QUANTUM vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup QUANTUM (QUANTUM) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.

QUANTUM Zdroj

Pre hlbšie pochopenie QUANTUM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna QUANTUM webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o QUANTUM

Akú hodnotu bude mať 1 QUANTUM v roku 2030?
Ak by hodnota QUANTUM rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do QUANTUM podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:47 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

