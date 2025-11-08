Aktuálna dnešná cena QUANTUM je 0.003036USD. Trhová kapitalizácia QUANTUM je 0USD. Sledujte aktualizácie cien QUANTUM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena QUANTUM je 0.003036USD. Trhová kapitalizácia QUANTUM je 0USD. Sledujte aktualizácie cien QUANTUM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena QUANTUM (QUANTUM) je $ 0.003036, s 1.47% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QUANTUM na USD konverzný kurz je $ 0.003036 za QUANTUM.
QUANTUM sa v súčasnosti radí na #4219 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 QUANTUM. Počas posledných 24 hodín sa QUANTUMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002912 (low) do $ 0.003067 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7303169003467307, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00048219051846745.
V krátkodobom vývoji sa QUANTUM zmenilo o -0.50% za poslednú hodinu a o +8.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 71.25K.
QUANTUM (QUANTUM) informácie o trhu
QUANTUM
Aktuálna trhová kapitalizácia QUANTUM je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 71.25K. Počet coinov v obehu QUANTUM je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.04B.
História cien QUANTUM v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
QUANTUM (QUANTUM) história cien USD
Sledujte zmeny cien QUANTUM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00004398
+1.47%
30 dní
$ +0.000151
+5.23%
60 dní
$ -0.001053
-25.76%
90 dní
$ -0.001574
-34.15%
QUANTUM dnešná zmena ceny
Dnes QUANTUM zaznamenal zmenu o $ +0.00004398 (+1.47%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
QUANTUM zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000151 (+5.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
QUANTUM zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QUANTUM zmenu o $ -0.001053 (-25.76%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
QUANTUM zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.001574 (-34.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby QUANTUM (QUANTUM)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby QUANTUM, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny QUANTUM?
QUANTUM cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior create price volatility.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and quantum technologies influence investor decisions.
Competition: Performance of similar quantum-focused projects affects QUANTUM's market position.
Adoption Rate: Real-world use cases and institutional adoption drive long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu QUANTUM?
People want to know QUANTUM price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute profitable strategies in the fast-moving crypto market.
Cenové predikcie pre QUANTUM
Cenová predikcia QUANTUM (QUANTUM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QUANTUM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia QUANTUM (QUANTUM) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena QUANTUM mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne QUANTUM v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QUANTUM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na QUANTUM Cenové predikcie.
O QUANTUM
Quantum (QUANTUM) is a cryptocurrency that operates on a unique model of quantum computing. It aims to leverage the potential of quantum technology to enhance the speed, security, and scalability of digital transactions. QUANTUM's consensus mechanism is based on quantum algorithms, which are designed to solve complex computational problems more efficiently than traditional methods. This makes it particularly suited for applications that require high computational power, such as data analysis, machine learning, and artificial intelligence. The cryptocurrency also has a fixed supply model, with a predetermined number of coins issued at its inception. QUANTUM's primary use case is as a medium of exchange within its ecosystem, where it can be used for transactions and to access various services.
Ako nakupovať a investovať QUANTUM
Ste pripravení začať s QUANTUM? Nákup QUANTUM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom QUANTUM. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu QUANTUM (QUANTUM) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a QUANTUM sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s QUANTUM
Vlastníctvo QUANTUM vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je QUANTUM (QUANTUM)
Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Quantum Chain offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance and tokenisation. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.
QUANTUM Zdroj
Pre hlbšie pochopenie QUANTUM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota QUANTUM rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do QUANTUM podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíQUANTUM?
Dnešná cena QUANTUM je $ 0.003036. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je QUANTUM stále dobrou investíciou?
QUANTUM zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do QUANTUM, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s QUANTUM?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo QUANTUM v hodnote $ 71.25K.
Aká je aktuálna cena QUANTUM?
Živá cena QUANTUM sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu QUANTUM vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena QUANTUM, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu QUANTUM?
Cenu QUANTUM ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,359.99
+2.53%
ETH
3,443.45
+4.42%
SOL
164.19
+5.64%
COAI
1.2002
+9.83%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre QUANTUM na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár QUANTUM/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena QUANTUM pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena QUANTUM v tomto roku?
Cena QUANTUM by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu QUANTUM (QUANTUM).
QUANTUM (QUANTUM) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.