BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Quanto je 0.002557USD. Trhová kapitalizácia QTO je 0USD. Sledujte aktualizácie cien QTO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Quanto je 0.002557USD. Trhová kapitalizácia QTO je 0USD. Sledujte aktualizácie cien QTO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o QTO

QTO informácie o cene

Čo je QTO

QTO biela kniha

QTO oficiálna webová stránka

QTO tokenomika

QTO predpoveď cien

QTO história

QTO Sprievodca nákupom

QTO-na-fiat prevodník mien

QTO spot

QTO USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Quanto Logo

Quanto kurz (QTO)

1 QTO na USD aktuálnu cenu:

$0.002557
$0.002557$0.002557
+7.61%1D
USD
Quanto (QTO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:39 (UTC+8)

Dnešná cena Quanto

Aktuálna dnešná cena Quanto (QTO) je $ 0.002557, s 7.61% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QTO na USD konverzný kurz je $ 0.002557 za QTO.

Quanto sa v súčasnosti radí na #3700 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 QTO. Počas posledných 24 hodín sa QTOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001855 (low) do $ 0.002574 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.07476906273079051, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001661437886348124.

V krátkodobom vývoji sa QTO zmenilo o +5.66% za poslednú hodinu a o -35.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.47K.

Quanto (QTO) informácie o trhu

No.3700

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.47K
$ 63.47K$ 63.47K

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

0.00
0.00 0.00

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

0.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Quanto je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.47K. Počet coinov v obehu QTO je 0.00, pričom celková zásoba je 980977386.37. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.51M.

História cien Quanto v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001855
$ 0.001855$ 0.001855
24 hod Low
$ 0.002574
$ 0.002574$ 0.002574
24 hod High

$ 0.001855
$ 0.001855$ 0.001855

$ 0.002574
$ 0.002574$ 0.002574

$ 0.07476906273079051
$ 0.07476906273079051$ 0.07476906273079051

$ 0.001661437886348124
$ 0.001661437886348124$ 0.001661437886348124

+5.66%

+7.61%

-35.90%

-35.90%

Quanto (QTO) história cien USD

Sledujte zmeny cien Quanto za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00018083+7.61%
30 dní$ -0.005983-70.06%
60 dní$ -0.007443-74.43%
90 dní$ -0.007443-74.43%
Quanto dnešná zmena ceny

Dnes QTO zaznamenal zmenu o $ +0.00018083 (+7.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Quanto zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.005983 (-70.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Quanto zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QTO zmenu o $ -0.007443 (-74.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Quanto zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.007443 (-74.43%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Quanto (QTO)?

Pozrite si Quantostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Quanto

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Quanto, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Quanto?

Quanto (QTO) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.

Market Adoption: Wider acceptance and use cases increase demand and value.

Regulatory News: Government policies and legal developments affect investor confidence.

Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and new features can drive price changes.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens like QTO.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility.

Community Activity: Developer engagement and user base growth impact long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Quanto?

People want to know Quanto (QTO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Quanto

Cenová predikcia Quanto (QTO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QTO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Quanto (QTO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Quanto mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Quanto v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QTO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Quanto Cenové predikcie.

O Quanto

Qitmeer (QTO) is a crypto asset that operates on a unique consensus mechanism known as the BlockDAG protocol. This protocol is designed to enhance the scalability and security of blockchain networks while maintaining a high degree of decentralization. QTO's primary role is to serve as the native currency within the Qitmeer network, facilitating transactions and incentivizing miners who maintain the network's integrity. The asset's issuance model is based on a halving schedule, similar to Bitcoin, with a maximum supply limit set at 21 million QTO. The Qitmeer network is typically used for financial services, including the issuance of stablecoins and asset tokenization, aiming to bridge the gap between traditional finance and the digital economy.

Ako nakupovať a investovať Quanto

Ste pripravení začať s Quanto? Nákup QTO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Quanto. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Quanto (QTO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Quanto sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Quanto (QTO)

Čo môžete urobiť s Quanto

Vlastníctvo Quanto vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Quanto (QTO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Quanto Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Quanto zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Quanto webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Quanto

Akú hodnotu bude mať 1 Quanto v roku 2030?
Ak by hodnota Quanto rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Quanto podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:39 (UTC+8)

Quanto (QTO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Quanto

QTO USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície QTO s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s QTO USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Quanto (QTO) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Quanto a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
QTO/USDT
$0.002557
$0.002557$0.002557
+7.75%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.27
$23.27$23.27

+132.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006951
$0.00006951$0.00006951

+1,290.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009858
$0.009858$0.009858

+146.45%

Flux

Flux

FLUX

$0.18745
$0.18745$0.18745

+71.45%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010347
$0.000010347$0.000010347

+72.45%

Humanity

Humanity

H

$0.20028
$0.20028$0.20028

+40.82%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

QTO-na-USD kalkulačka

Suma

QTO
QTO
USD
USD

1 QTO = 0.002557 USD