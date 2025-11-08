Aktuálna dnešná cena Quanto je 0.002557USD. Trhová kapitalizácia QTO je 0USD. Sledujte aktualizácie cien QTO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Quanto je 0.002557USD. Trhová kapitalizácia QTO je 0USD. Sledujte aktualizácie cien QTO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Quanto (QTO) je $ 0.002557, s 7.61% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QTO na USD konverzný kurz je $ 0.002557 za QTO.
Quanto sa v súčasnosti radí na #3700 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 QTO. Počas posledných 24 hodín sa QTOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001855 (low) do $ 0.002574 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.07476906273079051, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001661437886348124.
V krátkodobom vývoji sa QTO zmenilo o +5.66% za poslednú hodinu a o -35.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.47K.
Quanto (QTO) informácie o trhu
No.3700
$ 0.00
$ 0.00
$ 63.47K
$ 63.47K
$ 2.51M
$ 2.51M
0.00
0.00
980,977,386.37
980,977,386.37
980,977,386.37
980,977,386.37
0.00%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Quanto je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.47K. Počet coinov v obehu QTO je 0.00, pričom celková zásoba je 980977386.37. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.51M.
História cien Quanto v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001855
$ 0.001855
24 hod Low
$ 0.002574
$ 0.002574
24 hod High
$ 0.001855
$ 0.001855
$ 0.002574
$ 0.002574
$ 0.07476906273079051
$ 0.07476906273079051
$ 0.001661437886348124
$ 0.001661437886348124
+5.66%
+7.61%
-35.90%
-35.90%
Quanto (QTO) história cien USD
Sledujte zmeny cien Quanto za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00018083
+7.61%
30 dní
$ -0.005983
-70.06%
60 dní
$ -0.007443
-74.43%
90 dní
$ -0.007443
-74.43%
Quanto dnešná zmena ceny
Dnes QTO zaznamenal zmenu o $ +0.00018083 (+7.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Quanto zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.005983 (-70.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Quanto zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QTO zmenu o $ -0.007443 (-74.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Quanto zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.007443 (-74.43%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Quanto (QTO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Quanto, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Quanto?
Quanto (QTO) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.
Market Adoption: Wider acceptance and use cases increase demand and value.
Regulatory News: Government policies and legal developments affect investor confidence.
Technology Updates: Protocol improvements, security enhancements, and new features can drive price changes.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens like QTO.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility.
Community Activity: Developer engagement and user base growth impact long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Quanto?
People want to know Quanto (QTO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Quanto
Cenová predikcia Quanto (QTO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QTO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Quanto (QTO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Quanto mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Quanto v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QTO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Quanto Cenové predikcie.
O Quanto
Qitmeer (QTO) is a crypto asset that operates on a unique consensus mechanism known as the BlockDAG protocol. This protocol is designed to enhance the scalability and security of blockchain networks while maintaining a high degree of decentralization. QTO's primary role is to serve as the native currency within the Qitmeer network, facilitating transactions and incentivizing miners who maintain the network's integrity. The asset's issuance model is based on a halving schedule, similar to Bitcoin, with a maximum supply limit set at 21 million QTO. The Qitmeer network is typically used for financial services, including the issuance of stablecoins and asset tokenization, aiming to bridge the gap between traditional finance and the digital economy.
Ako nakupovať a investovať Quanto
Ste pripravení začať s Quanto? Nákup QTO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Quanto. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Quanto (QTO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Quanto sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Quanto
Vlastníctvo Quanto vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Quanto rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Quanto podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíQuanto?
Dnešná cena Quanto je $ 0.002557. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Quanto stále dobrou investíciou?
Quanto zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do QTO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Quanto?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Quanto v hodnote $ 63.47K.
Aká je aktuálna cena Quanto?
Živá cena QTO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Quanto vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena QTO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Quanto?
Cenu QTO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,359.99
+2.53%
ETH
3,443.45
+4.42%
SOL
164.19
+5.64%
COAI
1.2002
+9.83%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre QTO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár QTO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Quanto pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Quanto v tomto roku?
Cena Quanto by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Quanto (QTO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:39 (UTC+8)
