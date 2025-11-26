Invesco QQQ (QQQON) tokenomika

Invesco QQQ (QQQON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Invesco QQQ (QQQON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:05:59 (UTC+8)
USD

Invesco QQQ (QQQON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Invesco QQQ (QQQON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 19.48M
$ 19.48M$ 19.48M
Celková ponuka:
$ 31.94K
$ 31.94K$ 31.94K
Počet coinov v obehu:
$ 31.94K
$ 31.94K$ 31.94K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 19.48M
$ 19.48M$ 19.48M
Historické maximum:
$ 642.17
$ 642.17$ 642.17
Historické minimum:
$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706
Aktuálna cena:
$ 609.9
$ 609.9$ 609.9

Invesco QQQ (QQQON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/qqqon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0e397938C1Aa0680954093495B70A9F5e2249aBa

Invesco QQQ (QQQON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Invesco QQQ (QQQON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet QQQON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu QQQON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili QQQON tokenomiku, preskúmajte cenu QQQON tokenu naživo!

Ako kúpiť QQQON

Máte záujem pridať Invesco QQQ (QQQON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu QQQON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Invesco QQQ (QQQON) história cien

Analýza histórie cien QQQON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

QQQON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam QQQON asi smeruje? Naša QQQON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

