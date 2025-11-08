Aktuálna dnešná cena Invesco QQQ je 608.7USD. Trhová kapitalizácia QQQON je 20,733,993.793070859USD. Sledujte aktualizácie cien QQQON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Invesco QQQ je 608.7USD. Trhová kapitalizácia QQQON je 20,733,993.793070859USD. Sledujte aktualizácie cien QQQON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Invesco QQQ (QQQON) je $ 608.7, s 0.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QQQON na USD konverzný kurz je $ 608.7 za QQQON.
Invesco QQQ sa v súčasnosti radí na #777 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20.73M, pričom počet coinov v obehu je 34.06K QQQON. Počas posledných 24 hodín sa QQQONobchodovalo v rozmedzí od $ 601.64 (low) do $ 616.2 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 639.163267863106, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 566.7159774974706.
V krátkodobom vývoji sa QQQON zmenilo o +0.51% za poslednú hodinu a o -3.33% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.29K.
Invesco QQQ (QQQON) informácie o trhu
No.777
$ 20.73M
$ 20.73M$ 20.73M
$ 57.29K
$ 57.29K$ 57.29K
$ 20.73M
$ 20.73M$ 20.73M
34.06K
34.06K 34.06K
34,062.74649757
34,062.74649757 34,062.74649757
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Invesco QQQ je $ 20.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.29K. Počet coinov v obehu QQQON je 34.06K, pričom celková zásoba je 34062.74649757. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.73M.
História cien Invesco QQQ v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 601.64
$ 601.64$ 601.64
24 hod Low
$ 616.2
$ 616.2$ 616.2
24 hod High
$ 601.64
$ 601.64$ 601.64
$ 616.2
$ 616.2$ 616.2
$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106
$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706
+0.51%
+0.95%
-3.33%
-3.33%
Invesco QQQ (QQQON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Invesco QQQ za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +5.7274
+0.95%
30 dní
$ -5.65
-0.92%
60 dní
$ +88.7
+17.05%
90 dní
$ +88.7
+17.05%
Invesco QQQ dnešná zmena ceny
Dnes QQQON zaznamenal zmenu o $ +5.7274 (+0.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Invesco QQQ zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -5.65 (-0.92%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Invesco QQQ zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QQQON zmenu o $ +88.7 (+17.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Invesco QQQ zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +88.7 (+17.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Invesco QQQ (QQQON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Invesco QQQ, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Invesco QQQ?
Invesco QQQ (QQQ) prices are influenced by several key factors:
1. NASDAQ-100 performance - QQQ tracks this index of 100 largest non-financial companies 2. Technology sector trends - Heavy weighting in Apple, Microsoft, Amazon, Google affects price 3. Interest rates - Rising rates typically pressure growth stocks that dominate QQQ 4. Market sentiment and investor risk appetite 5. Economic indicators like GDP, inflation, employment data 6. Earnings reports from major holdings 7. Federal Reserve monetary policy decisions 8. Geopolitical events and trade policies 9. Supply and demand for ETF shares 10. Currency fluctuations affecting multinational companies
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Invesco QQQ?
People want to know Invesco QQQ price today because it tracks the Nasdaq-100 index, representing major tech stocks like Apple, Microsoft, and Google. Daily price monitoring helps investors make informed trading decisions, assess portfolio performance, and capitalize on market volatility for potential profits.
Cenové predikcie pre Invesco QQQ
Cenová predikcia Invesco QQQ (QQQON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QQQON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Invesco QQQ (QQQON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Invesco QQQ mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Invesco QQQ v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QQQON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Invesco QQQ Cenové predikcie.
O Invesco QQQ
QQQON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing the efficiency and security of these transactions. The asset employs a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring transparency and trust among its users. QQQON's supply and issuance model is based on mining, similar to many other cryptocurrencies. The asset is typically used in the context of digital transactions, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is part of a broader ecosystem of blockchain-based assets and technologies that are transforming the way we conduct financial transactions and business operations.
QQQON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing the efficiency and security of these transactions. The asset employs a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring transparency and trust among its users. QQQON's supply and issuance model is based on mining, similar to many other cryptocurrencies. The asset is typically used in the context of digital transactions, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is part of a broader ecosystem of blockchain-based assets and technologies that are transforming the way we conduct financial transactions and business operations.
Ako nakupovať a investovať Invesco QQQ
Ste pripravení začať s Invesco QQQ? Nákup QQQON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Invesco QQQ. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Invesco QQQ (QQQON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 34.06K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Invesco QQQ sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Invesco QQQ
Vlastníctvo Invesco QQQ vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Invesco QQQ (QQQON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Invesco QQQ rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Invesco QQQ podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíInvesco QQQ?
Dnešná cena Invesco QQQ je $ 608.7. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Invesco QQQ stále dobrou investíciou?
Invesco QQQ zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do QQQON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Invesco QQQ?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Invesco QQQ v hodnote $ 57.29K.
Aká je aktuálna cena Invesco QQQ?
Živá cena QQQON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Invesco QQQ vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena QQQON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Invesco QQQ?
Cenu QQQON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,316.75
+2.49%
ETH
3,441.61
+4.37%
SOL
164.06
+5.56%
COAI
1.2002
+9.83%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre QQQON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár QQQON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Invesco QQQ pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Invesco QQQ v tomto roku?
Cena Invesco QQQ by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Invesco QQQ (QQQON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:32 (UTC+8)
Invesco QQQ (QQQON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.