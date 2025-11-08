BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Invesco QQQ je 608.7USD. Trhová kapitalizácia QQQON je 20,733,993.793070859USD. Sledujte aktualizácie cien QQQON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Invesco QQQ kurz (QQQON)

Invesco QQQ (QQQON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:32 (UTC+8)

Dnešná cena Invesco QQQ

Aktuálna dnešná cena Invesco QQQ (QQQON) je $ 608.7, s 0.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QQQON na USD konverzný kurz je $ 608.7 za QQQON.

Invesco QQQ sa v súčasnosti radí na #777 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20.73M, pričom počet coinov v obehu je 34.06K QQQON. Počas posledných 24 hodín sa QQQONobchodovalo v rozmedzí od $ 601.64 (low) do $ 616.2 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 639.163267863106, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 566.7159774974706.

V krátkodobom vývoji sa QQQON zmenilo o +0.51% za poslednú hodinu a o -3.33% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.29K.

Invesco QQQ (QQQON) informácie o trhu

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Invesco QQQ je $ 20.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.29K. Počet coinov v obehu QQQON je 34.06K, pričom celková zásoba je 34062.74649757. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.73M.

História cien Invesco QQQ v USD

+0.51%

+0.95%

-3.33%

-3.33%

Invesco QQQ (QQQON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Invesco QQQ za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.7274+0.95%
30 dní$ -5.65-0.92%
60 dní$ +88.7+17.05%
90 dní$ +88.7+17.05%
Invesco QQQ dnešná zmena ceny

Dnes QQQON zaznamenal zmenu o $ +5.7274 (+0.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Invesco QQQ zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -5.65 (-0.92%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Invesco QQQ zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QQQON zmenu o $ +88.7 (+17.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Invesco QQQ zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +88.7 (+17.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Invesco QQQ (QQQON)?

Pozrite si Invesco QQQstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Invesco QQQ

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Invesco QQQ, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Invesco QQQ?

Invesco QQQ (QQQ) prices are influenced by several key factors:

1. NASDAQ-100 performance - QQQ tracks this index of 100 largest non-financial companies
2. Technology sector trends - Heavy weighting in Apple, Microsoft, Amazon, Google affects price
3. Interest rates - Rising rates typically pressure growth stocks that dominate QQQ
4. Market sentiment and investor risk appetite
5. Economic indicators like GDP, inflation, employment data
6. Earnings reports from major holdings
7. Federal Reserve monetary policy decisions
8. Geopolitical events and trade policies
9. Supply and demand for ETF shares
10. Currency fluctuations affecting multinational companies

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Invesco QQQ?

People want to know Invesco QQQ price today because it tracks the Nasdaq-100 index, representing major tech stocks like Apple, Microsoft, and Google. Daily price monitoring helps investors make informed trading decisions, assess portfolio performance, and capitalize on market volatility for potential profits.

Cenové predikcie pre Invesco QQQ

Cenová predikcia Invesco QQQ (QQQON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QQQON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Invesco QQQ (QQQON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Invesco QQQ mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ste pripravení začať s Invesco QQQ? Nákup QQQON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Invesco QQQ.

Čo môžete urobiť s Invesco QQQ

Vlastníctvo Invesco QQQ vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.

Čo je Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Invesco QQQ zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Invesco QQQ webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Invesco QQQ

Akú hodnotu bude mať 1 Invesco QQQ v roku 2030?
Ak by hodnota Invesco QQQ rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Invesco QQQ podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:32 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

