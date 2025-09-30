QORPO (QORPO) tokenomika

QORPO (QORPO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o QORPO (QORPO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:16:20 (UTC+8)
QORPO (QORPO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre QORPO (QORPO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.27M
Celková ponuka:
$ 749.42M
Počet coinov v obehu:
$ 393.77M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.13M
Historické maximum:
$ 1.3188
Historické minimum:
$ 0.00803534133560174
Aktuálna cena:
$ 0.01084
QORPO (QORPO) informácie

QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players.

Oficiálna webová stránka:
https://qorpo.world/
Biela kniha:
https://qorpo-world.gitbook.io/qorpo-world
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x22514ffb0d7232a56f0c24090e7b68f179faa940

QORPO (QORPO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky QORPO (QORPO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet QORPO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu QORPO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili QORPO tokenomiku, preskúmajte cenu QORPO tokenu naživo!

QORPO (QORPO) história cien

Analýza histórie cien QORPO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

QORPO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam QORPO asi smeruje? Naša QORPO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

