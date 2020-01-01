Quant (QNT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Quant (QNT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Quant (QNT) informácie

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Oficiálna webová stránka:
https://quant.network/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675

Quant (QNT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Quant (QNT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.26B
Celková ponuka:
$ 14.88M
Počet coinov v obehu:
$ 12.07M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.56B
Historické maximum:
$ 227.445
Historické minimum:
$ 0.163629
Aktuálna cena:
$ 104.73
Quant (QNT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Quant (QNT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet QNT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu QNT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili QNT tokenomiku, preskúmajte cenu QNT tokenu naživo!

Ako kúpiť QNT

Máte záujem pridať Quant (QNT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu QNT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Quant (QNT) história cien

Analýza histórie cien QNT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

QNT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam QNT asi smeruje? Naša QNT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.