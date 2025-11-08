Aktuálna dnešná cena Qualcomm je 170.42USD. Trhová kapitalizácia QCOMON je 826,052.201258257USD. Sledujte aktualizácie cien QCOMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Qualcomm je 170.42USD. Trhová kapitalizácia QCOMON je 826,052.201258257USD. Sledujte aktualizácie cien QCOMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Qualcomm (QCOMON) je $ 170.42, s 0.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QCOMON na USD konverzný kurz je $ 170.42 za QCOMON.
Qualcomm sa v súčasnosti radí na #2200 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 826.05K, pričom počet coinov v obehu je 4.85K QCOMON. Počas posledných 24 hodín sa QCOMONobchodovalo v rozmedzí od $ 169.13 (low) do $ 175.27 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 204.5997025830302, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 153.0239195419269.
V krátkodobom vývoji sa QCOMON zmenilo o +0.17% za poslednú hodinu a o -6.28% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.28K.
Qualcomm (QCOMON) informácie o trhu
$ 826.05K
$ 57.28K
$ 826.05K
4.85K
4,847.15527085
Aktuálna trhová kapitalizácia Qualcomm je $ 826.05K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.28K. Počet coinov v obehu QCOMON je 4.85K, pričom celková zásoba je 4847.15527085. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 826.05K.
História cien Qualcomm v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+0.17%
-0.55%
-6.28%
-6.28%
Qualcomm (QCOMON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Qualcomm za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.9597
-0.55%
30 dní
$ +2.08
+1.23%
60 dní
$ +70.42
+70.42%
90 dní
$ +70.42
+70.42%
Qualcomm dnešná zmena ceny
Dnes QCOMON zaznamenal zmenu o $ -0.9597 (-0.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Qualcomm zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +2.08 (+1.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Qualcomm zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QCOMON zmenu o $ +70.42 (+70.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Qualcomm zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +70.42 (+70.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Qualcomm (QCOMON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Qualcomm, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Qualcomm?
Qualcomm stock prices are influenced by several key factors:
1. Smartphone demand - As a major chip supplier, mobile device sales directly impact revenue 2. 5G adoption rates - Qualcomm leads in 5G technology and licensing 3. Patent licensing revenues - Legal disputes and royalty agreements affect income 4. Competition from Apple, MediaTek, and other chipmakers 5. Automotive and IoT market expansion 6. Trade relations between US and China 7. Semiconductor industry cycles and supply chain issues 8. Quarterly earnings performance and guidance 9. R&D investments in emerging technologies
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Qualcomm?
People want to know Qualcomm's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. As a major semiconductor company powering mobile devices and 5G technology, QCOM stock movements impact tech sector investments and trading strategies.
Cenové predikcie pre Qualcomm
Cenová predikcia Qualcomm (QCOMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QCOMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Qualcomm (QCOMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Qualcomm mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O Qualcomm
QCOMON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and provide a secure and decentralized method of transferring value. The asset utilizes a consensus mechanism, though the specifics of its chain design and supply/issuance model are not widely known. Typical uses of QCOMON include payments and transactions, with an emphasis on providing a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset is part of a larger movement towards the use of blockchain technology to disrupt established norms and provide new solutions to old problems.
Ako nakupovať a investovať Qualcomm
Ste pripravení začať s Qualcomm? Nákup QCOMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Qualcomm. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Qualcomm (QCOMON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 4.85K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Qualcomm sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Qualcomm
Vlastníctvo Qualcomm vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Qualcomm rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Qualcomm podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíQualcomm?
Dnešná cena Qualcomm je $ 170.42. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Qualcomm stále dobrou investíciou?
Qualcomm zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do QCOMON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Qualcomm?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Qualcomm v hodnote $ 57.28K.
Aká je aktuálna cena Qualcomm?
Živá cena QCOMON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Qualcomm vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena QCOMON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Qualcomm?
Cenu QCOMON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre QCOMON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár QCOMON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Qualcomm pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Qualcomm v tomto roku?
Cena Qualcomm by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Qualcomm (QCOMON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:25 (UTC+8)
Qualcomm (QCOMON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
