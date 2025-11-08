BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Qualcomm je 170.42USD. Trhová kapitalizácia QCOMON je 826,052.201258257USD. Sledujte aktualizácie cien QCOMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 QCOMON na USD aktuálnu cenu:

$170.41
-0.56%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:25 (UTC+8)

Dnešná cena Qualcomm

Aktuálna dnešná cena Qualcomm (QCOMON) je $ 170.42, s 0.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny QCOMON na USD konverzný kurz je $ 170.42 za QCOMON.

Qualcomm sa v súčasnosti radí na #2200 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 826.05K, pričom počet coinov v obehu je 4.85K QCOMON. Počas posledných 24 hodín sa QCOMONobchodovalo v rozmedzí od $ 169.13 (low) do $ 175.27 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 204.5997025830302, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 153.0239195419269.

V krátkodobom vývoji sa QCOMON zmenilo o +0.17% za poslednú hodinu a o -6.28% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.28K.

Qualcomm (QCOMON) informácie o trhu

No.2200

$ 826.05K
$ 57.28K
$ 826.05K
4.85K
4,847.15527085
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Qualcomm je $ 826.05K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.28K. Počet coinov v obehu QCOMON je 4.85K, pričom celková zásoba je 4847.15527085. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 826.05K.

História cien Qualcomm v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 169.13
24 hod Low
$ 175.27
24 hod High

$ 169.13
$ 175.27
$ 204.5997025830302
$ 153.0239195419269
+0.17%

-0.55%

-6.28%

-6.28%

Qualcomm (QCOMON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Qualcomm za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.9597-0.55%
30 dní$ +2.08+1.23%
60 dní$ +70.42+70.42%
90 dní$ +70.42+70.42%
Qualcomm dnešná zmena ceny

Dnes QCOMON zaznamenal zmenu o $ -0.9597 (-0.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Qualcomm zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +2.08 (+1.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Qualcomm zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal QCOMON zmenu o $ +70.42 (+70.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Qualcomm zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +70.42 (+70.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Qualcomm (QCOMON)?

Pozrite si Qualcommstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Qualcomm

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Qualcomm, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Qualcomm?

Qualcomm stock prices are influenced by several key factors:

1. Smartphone demand - As a major chip supplier, mobile device sales directly impact revenue
2. 5G adoption rates - Qualcomm leads in 5G technology and licensing
3. Patent licensing revenues - Legal disputes and royalty agreements affect income
4. Competition from Apple, MediaTek, and other chipmakers
5. Automotive and IoT market expansion
6. Trade relations between US and China
7. Semiconductor industry cycles and supply chain issues
8. Quarterly earnings performance and guidance
9. R&D investments in emerging technologies

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Qualcomm?

People want to know Qualcomm's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. As a major semiconductor company powering mobile devices and 5G technology, QCOM stock movements impact tech sector investments and trading strategies.

Cenové predikcie pre Qualcomm

Cenová predikcia Qualcomm (QCOMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena QCOMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Qualcomm (QCOMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Qualcomm mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Qualcomm v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku QCOMON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Qualcomm Cenové predikcie.

O Qualcomm

QCOMON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and provide a secure and decentralized method of transferring value. The asset utilizes a consensus mechanism, though the specifics of its chain design and supply/issuance model are not widely known. Typical uses of QCOMON include payments and transactions, with an emphasis on providing a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset is part of a larger movement towards the use of blockchain technology to disrupt established norms and provide new solutions to old problems.

Ako nakupovať a investovať Qualcomm

Ste pripravení začať s Qualcomm? Nákup QCOMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Qualcomm. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Qualcomm (QCOMON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 4.85K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Qualcomm sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Qualcomm (QCOMON)

Čo môžete urobiť s Qualcomm

Vlastníctvo Qualcomm vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Qualcomm (QCOMON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Qualcomm zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Qualcomm webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:25 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

