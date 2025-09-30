QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o QBOT AI TRADING (QBOT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:29:40 (UTC+8)
USD

QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre QBOT AI TRADING (QBOT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Celková ponuka:
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
Historické maximum:
$ 0.00000000000059974
$ 0.00000000000059974
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.00000000000000348
$ 0.00000000000000348

QBOT AI TRADING (QBOT) informácie

QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market.

Oficiálna webová stránka:
https://www.qbotaitrading.com/
Biela kniha:
https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xaf392f08d85caff5f014b7d3c1e1fcb2188633d3

QBOT AI TRADING (QBOT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky QBOT AI TRADING (QBOT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet QBOT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu QBOT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili QBOT tokenomiku, preskúmajte cenu QBOT tokenu naživo!

Ako kúpiť QBOT

Máte záujem pridať QBOT AI TRADING (QBOT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu QBOT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

QBOT AI TRADING (QBOT) história cien

Analýza histórie cien QBOT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

QBOT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam QBOT asi smeruje? Naša QBOT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

