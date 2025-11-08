BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena I love puppies je 0.0000000000001045USD. Trhová kapitalizácia PUPPIES1 je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PUPPIES1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.0000000000001045
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:41:29 (UTC+8)

Dnešná cena I love puppies

Aktuálna dnešná cena I love puppies (PUPPIES1) je $ 0.0000000000001045, s 5.23% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PUPPIES1 na USD konverzný kurz je $ 0.0000000000001045 za PUPPIES1.

I love puppies sa v súčasnosti radí na #4054 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 PUPPIES1. Počas posledných 24 hodín sa PUPPIES1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000000000993 (low) do $ 0.0000000000001168 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000000339902443, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000000000316317.

V krátkodobom vývoji sa PUPPIES1 zmenilo o -0.20% za poslednú hodinu a o -20.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 211.80.

I love puppies (PUPPIES1) informácie o trhu

$ 0.00
$ 211.80
$ 43.96K
0.00
420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000
0.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia I love puppies je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 211.80. Počet coinov v obehu PUPPIES1 je 0.00, pričom celková zásoba je 420690000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 43.96K.

História cien I love puppies v USD

$ 0.0000000000000993
$ 0.0000000000001168
-0.20%

+5.23%

-20.42%

-20.42%

I love puppies (PUPPIES1) história cien USD

Sledujte zmeny cien I love puppies za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000000000000005194+5.23%
30 dní$ -0.0000000000000645-38.17%
60 dní$ -0.0000000000003955-79.10%
90 dní$ -0.0000000000003955-79.10%
I love puppies dnešná zmena ceny

Dnes PUPPIES1 zaznamenal zmenu o $ +0.000000000000005194 (+5.23%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

I love puppies zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000000000000645 (-38.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

I love puppies zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PUPPIES1 zmenu o $ -0.0000000000003955 (-79.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

I love puppies zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000000000003955 (-79.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby I love puppies (PUPPIES1)?

Pozrite si I love puppiesstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre I love puppies

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby I love puppies, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny I love puppies?

PUPPIES1 token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Community enthusiasm and social media buzz significantly impact meme token valuations.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and momentum.

Liquidity: Available liquidity on exchanges affects price stability and execution.

Market Trends: Overall crypto market conditions and meme coin sector performance influence individual token prices.

Community Growth: Active user base expansion and engagement levels drive demand.

Utility Development: Any real-world applications or partnerships can affect valuation.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements due to typically lower market caps.

Like most meme tokens, PUPPIES1 experiences high volatility and speculative trading patterns.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu I love puppies?

People want to know PUPPIES1 price today because cryptocurrency prices are highly volatile and change rapidly. Traders and investors need real-time pricing to make informed buy/sell decisions, track portfolio value, assess market trends, and identify profitable opportunities. Current price data helps determine optimal entry/exit points for trading positions.

Cenové predikcie pre I love puppies

Cenová predikcia I love puppies (PUPPIES1) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PUPPIES1 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia I love puppies (PUPPIES1) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena I love puppies mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne I love puppies v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PUPPIES1 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na I love puppies Cenové predikcie.

O I love puppies

PUPPIES1 is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive funds globally in a secure and efficient manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. PUPPIES1 also features a capped supply model, limiting the total number of tokens that can ever be in circulation. This asset is typically used within the broader crypto ecosystem for various purposes, including decentralized finance (DeFi) applications and digital collectibles. Overall, PUPPIES1 aims to provide a decentralized solution for financial transactions and digital ownership.

Ako nakupovať a investovať I love puppies

Ste pripravení začať s I love puppies? Nákup PUPPIES1 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom I love puppies. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu I love puppies (PUPPIES1) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a I love puppies sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s I love puppies

Vlastníctvo I love puppies vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup I love puppies (PUPPIES1) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies Zdroj

Pre hlbšie pochopenie I love puppies zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o I love puppies

Akú hodnotu bude mať 1 I love puppies v roku 2030?
Ak by hodnota I love puppies rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do I love puppies podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:41:29 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

PUPPIES1 USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PUPPIES1 s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PUPPIES1 USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s I love puppies (PUPPIES1) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem I love puppies a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001045
$0.0000000000001045
+5.23%
0.00% (USDT)

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

