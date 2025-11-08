BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena I love puppies je 0.0000003063USD. Trhová kapitalizácia PUPPIES je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PUPPIES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena I love puppies je 0.0000003063USD. Trhová kapitalizácia PUPPIES je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PUPPIES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PUPPIES

PUPPIES informácie o cene

Čo je PUPPIES

PUPPIES biela kniha

PUPPIES oficiálna webová stránka

PUPPIES tokenomika

PUPPIES predpoveď cien

PUPPIES história

PUPPIES Sprievodca nákupom

I love puppies Logo

I love puppies kurz (PUPPIES)

1 PUPPIES na USD aktuálnu cenu:

+6.68%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:56 (UTC+8)

Dnešná cena I love puppies

Aktuálna dnešná cena I love puppies (PUPPIES) je $ 0.0000003063, s 6.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PUPPIES na USD konverzný kurz je $ 0.0000003063 za PUPPIES.

I love puppies sa v súčasnosti radí na #3683 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 PUPPIES. Počas posledných 24 hodín sa PUPPIESobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000002734 (low) do $ 0.0000003076 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000001189097557191, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000001766024703.

V krátkodobom vývoji sa PUPPIES zmenilo o +2.20% za poslednú hodinu a o -22.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.54K.

I love puppies (PUPPIES) informácie o trhu

No.3683

0.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia I love puppies je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.54K. Počet coinov v obehu PUPPIES je 0.00, pričom celková zásoba je 42069000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.89M.

História cien I love puppies v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+2.20%

+6.68%

-22.56%

-22.56%

I love puppies (PUPPIES) história cien USD

Sledujte zmeny cien I love puppies za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000001918+6.68%
30 dní$ -0.0000003135-50.59%
60 dní$ +0.0000001063+53.15%
90 dní$ +0.0000001063+53.15%
I love puppies dnešná zmena ceny

Dnes PUPPIES zaznamenal zmenu o $ +0.00000001918 (+6.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

I love puppies zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000003135 (-50.59%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

I love puppies zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PUPPIES zmenu o $ +0.0000001063 (+53.15%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

I love puppies zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0000001063 (+53.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby I love puppies (PUPPIES)?

Pozrite si I love puppiesstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre I love puppies

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby I love puppies, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny I love puppies?

Several factors influence PUPPIES token prices:

1. Market sentiment and social media hype around dog-themed memecoins
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community size and engagement levels
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Whale movements and large holder actions
6. Exchange listings and partnerships
7. Tokenomics including supply mechanics
8. Broader memecoin sector performance

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu I love puppies?

People want to know PUPPIES token price today because they're tracking their investment value, considering buying or selling decisions, monitoring market trends, or checking portfolio performance. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps investors make informed trading decisions and assess potential profits or losses in their holdings.

Cenové predikcie pre I love puppies

Cenová predikcia I love puppies (PUPPIES) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PUPPIES v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia I love puppies (PUPPIES) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena I love puppies mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne I love puppies v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PUPPIES cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na I love puppies Cenové predikcie.

O I love puppies

PUPPIES is a digital asset that operates on a decentralized network, aiming to provide a platform for pet-related transactions and services. The primary function of PUPPIES is to facilitate payments and transactions within the pet industry, including but not limited to pet supplies, veterinary services, and pet insurance. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and efficiency in transactions. The supply model of PUPPIES is designed to maintain stability, with a fixed total supply and a deflationary mechanism that burns a small percentage of tokens with each transaction. PUPPIES serves as a unique tool for pet owners and service providers, fostering a dedicated ecosystem for pet-related needs and services.

Ako nakupovať a investovať I love puppies

Ste pripravení začať s I love puppies? Nákup PUPPIES na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom I love puppies. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu I love puppies (PUPPIES) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a I love puppies sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť I love puppies (PUPPIES)

Čo môžete urobiť s I love puppies

Vlastníctvo I love puppies vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup I love puppies (PUPPIES) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je I love puppies (PUPPIES)

I Love Puppies – Elon Musk

I love puppies Zdroj

Pre hlbšie pochopenie I love puppies zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna I love puppies webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o I love puppies

Akú hodnotu bude mať 1 I love puppies v roku 2030?
Ak by hodnota I love puppies rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do I love puppies podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:56 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o I love puppies

PUPPIES USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PUPPIES s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PUPPIES USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s I love puppies (PUPPIES) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem I love puppies a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PUPPIES/USDT
+7.02%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

