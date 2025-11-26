PUP (PUP) tokenomika

PUP (PUP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PUP (PUP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:05:45 (UTC+8)
USD

PUP (PUP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PUP (PUP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.50M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.50M
Historické maximum:
$ 0.04
Historické minimum:
$ 0.000095540290490576
Aktuálna cena:
$ 0.002499
PUP (PUP) informácie

PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP.

Oficiálna webová stránka:
https://pupxbnb.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x73b84f7e3901f39fc29f3704a03126d317ab4444

PUP (PUP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PUP (PUP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PUP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PUP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PUP tokenomiku, preskúmajte cenu PUP tokenu naživo!

Ako kúpiť PUP

Máte záujem pridať PUP (PUP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PUP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

PUP (PUP) história cien

Analýza histórie cien PUP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PUP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PUP asi smeruje? Naša PUP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

