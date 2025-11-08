Aktuálna dnešná cena PUP je 0.005559USD. Trhová kapitalizácia PUP je 5,559,000USD. Sledujte aktualizácie cien PUP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PUP je 0.005559USD. Trhová kapitalizácia PUP je 5,559,000USD. Sledujte aktualizácie cien PUP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PUP (PUP) je $ 0.005559, s 4.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PUP na USD konverzný kurz je $ 0.005559 za PUP.
PUP sa v súčasnosti radí na #1382 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5.56M, pričom počet coinov v obehu je 1.00B PUP. Počas posledných 24 hodín sa PUPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.004601 (low) do $ 0.005972 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.031040685718077, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000095540290490576.
V krátkodobom vývoji sa PUP zmenilo o +5.02% za poslednú hodinu a o -41.33% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 178.76K.
PUP (PUP) informácie o trhu
No.1382
$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M
$ 178.76K
$ 178.76K$ 178.76K
$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia PUP je $ 5.56M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 178.76K. Počet coinov v obehu PUP je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.56M.
História cien PUP v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.004601
$ 0.004601$ 0.004601
24 hod Low
$ 0.005972
$ 0.005972$ 0.005972
24 hod High
$ 0.004601
$ 0.004601$ 0.004601
$ 0.005972
$ 0.005972$ 0.005972
$ 0.031040685718077
$ 0.031040685718077$ 0.031040685718077
$ 0.000095540290490576
$ 0.000095540290490576$ 0.000095540290490576
+5.02%
+4.39%
-41.33%
-41.33%
PUP (PUP) história cien USD
Sledujte zmeny cien PUP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00023378
+4.39%
30 dní
$ -0.018048
-76.46%
60 dní
$ +0.003559
+177.95%
90 dní
$ +0.003559
+177.95%
PUP dnešná zmena ceny
Dnes PUP zaznamenal zmenu o $ +0.00023378 (+4.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PUP zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.018048 (-76.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PUP zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PUP zmenu o $ +0.003559 (+177.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PUP zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.003559 (+177.95%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PUP (PUP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PUP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PUP?
PUP token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.
Competition: Performance relative to similar gaming/NFT tokens influences investor preference.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements due to lower liquidity.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PUP?
People want to know PUP price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Cenové predikcie pre PUP
Cenová predikcia PUP (PUP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PUP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PUP (PUP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PUP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PUP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PUP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PUP Cenové predikcie.
O PUP
PuppyDAO (PUP) is a decentralized autonomous organization (DAO) that operates on the Ethereum blockchain. The primary purpose of PUP is to facilitate the creation and management of decentralized applications (dApps) related to digital pet games and pet NFTs (Non-Fungible Tokens). PUP uses a governance token model, where PUP token holders can participate in the decision-making process of the DAO, influencing the development and direction of the platform and its projects. The token operates under an issuance model that rewards active participation and contribution to the DAO. PUP's ecosystem is designed to foster a community-driven approach to digital pet gaming and NFTs, promoting innovation and user engagement in this niche sector of the crypto market.
PuppyDAO (PUP) is a decentralized autonomous organization (DAO) that operates on the Ethereum blockchain. The primary purpose of PUP is to facilitate the creation and management of decentralized applications (dApps) related to digital pet games and pet NFTs (Non-Fungible Tokens). PUP uses a governance token model, where PUP token holders can participate in the decision-making process of the DAO, influencing the development and direction of the platform and its projects. The token operates under an issuance model that rewards active participation and contribution to the DAO. PUP's ecosystem is designed to foster a community-driven approach to digital pet gaming and NFTs, promoting innovation and user engagement in this niche sector of the crypto market.
Ako nakupovať a investovať PUP
Ste pripravení začať s PUP? Nákup PUP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PUP. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PUP (PUP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PUP sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PUP
Vlastníctvo PUP vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota PUP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PUP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPUP?
Dnešná cena PUP je $ 0.005559. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PUP stále dobrou investíciou?
PUP zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PUP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PUP?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PUP v hodnote $ 178.76K.
Aká je aktuálna cena PUP?
Živá cena PUP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PUP vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PUP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PUP?
Cenu PUP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,297.07
+2.47%
ETH
3,439.75
+4.31%
SOL
164.01
+5.53%
COAI
1.2102
+10.75%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PUP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PUP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PUP pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PUP v tomto roku?
Cena PUP by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PUP (PUP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:49 (UTC+8)
PUP (PUP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.