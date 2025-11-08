BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PUP je 0.005559USD. Trhová kapitalizácia PUP je 5,559,000USD. Sledujte aktualizácie cien PUP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PUP (PUP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:49 (UTC+8)

Dnešná cena PUP

Aktuálna dnešná cena PUP (PUP) je $ 0.005559, s 4.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PUP na USD konverzný kurz je $ 0.005559 za PUP.

PUP sa v súčasnosti radí na #1382 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5.56M, pričom počet coinov v obehu je 1.00B PUP. Počas posledných 24 hodín sa PUPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.004601 (low) do $ 0.005972 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.031040685718077, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000095540290490576.

V krátkodobom vývoji sa PUP zmenilo o +5.02% za poslednú hodinu a o -41.33% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 178.76K.

PUP (PUP) informácie o trhu

No.1382

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

$ 178.76K
$ 178.76K$ 178.76K

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia PUP je $ 5.56M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 178.76K. Počet coinov v obehu PUP je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.56M.

História cien PUP v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.004601
$ 0.004601$ 0.004601
24 hod Low
$ 0.005972
$ 0.005972$ 0.005972
24 hod High

$ 0.004601
$ 0.004601$ 0.004601

$ 0.005972
$ 0.005972$ 0.005972

$ 0.031040685718077
$ 0.031040685718077$ 0.031040685718077

$ 0.000095540290490576
$ 0.000095540290490576$ 0.000095540290490576

+5.02%

+4.39%

-41.33%

-41.33%

PUP (PUP) história cien USD

Sledujte zmeny cien PUP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00023378+4.39%
30 dní$ -0.018048-76.46%
60 dní$ +0.003559+177.95%
90 dní$ +0.003559+177.95%
PUP dnešná zmena ceny

Dnes PUP zaznamenal zmenu o $ +0.00023378 (+4.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PUP zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.018048 (-76.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PUP zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PUP zmenu o $ +0.003559 (+177.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PUP zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.003559 (+177.95%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PUP (PUP)?

Pozrite si PUPstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PUP

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PUP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PUP?

PUP token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PUP pricing.

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.

Competition: Performance relative to similar gaming/NFT tokens influences investor preference.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements due to lower liquidity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PUP?

People want to know PUP price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Cenové predikcie pre PUP

Cenová predikcia PUP (PUP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PUP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PUP (PUP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PUP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PUP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PUP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PUP Cenové predikcie.

O PUP

PuppyDAO (PUP) is a decentralized autonomous organization (DAO) that operates on the Ethereum blockchain. The primary purpose of PUP is to facilitate the creation and management of decentralized applications (dApps) related to digital pet games and pet NFTs (Non-Fungible Tokens). PUP uses a governance token model, where PUP token holders can participate in the decision-making process of the DAO, influencing the development and direction of the platform and its projects. The token operates under an issuance model that rewards active participation and contribution to the DAO. PUP's ecosystem is designed to foster a community-driven approach to digital pet gaming and NFTs, promoting innovation and user engagement in this niche sector of the crypto market.

Ako nakupovať a investovať PUP

Akú hodnotu bude mať 1 PUP v roku 2030?
Ak by hodnota PUP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PUP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
