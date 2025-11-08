BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena PUNDIAIOLD je --USD. Trhová kapitalizácia PUNDIAIOLD je --USD. Sledujte aktualizácie cien PUNDIAIOLD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PUNDIAIOLD je --USD. Trhová kapitalizácia PUNDIAIOLD je --USD. Sledujte aktualizácie cien PUNDIAIOLD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PUNDIAIOLD

PUNDIAIOLD informácie o cene

Čo je PUNDIAIOLD

PUNDIAIOLD tokenomika

PUNDIAIOLD predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

PUNDIAIOLD Logo

PUNDIAIOLD kurz (PUNDIAIOLD)

Nezaradené

USD
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:41:21 (UTC+8)

Dnešná cena PUNDIAIOLD

Aktuálna dnešná cena PUNDIAIOLD (PUNDIAIOLD) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PUNDIAIOLD na USD konverzný kurz je -- za PUNDIAIOLD.

PUNDIAIOLD sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PUNDIAIOLD. Počas posledných 24 hodín sa PUNDIAIOLDobchodovalo v rozmedzí od -- (low) do -- (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PUNDIAIOLD zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -- počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

PUNDIAIOLD (PUNDIAIOLD) informácie o trhu

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Aktuálna trhová kapitalizácia PUNDIAIOLD je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PUNDIAIOLD je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien PUNDIAIOLD v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
--
----
24 hod Low
--
----
24 hod High

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

PUNDIAIOLD (PUNDIAIOLD) história cien USD

Sledujte zmeny cien PUNDIAIOLD za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
No Data
PUNDIAIOLD dnešná zmena ceny

Dnes PUNDIAIOLD zaznamenal zmenu o -- (--), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PUNDIAIOLD zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o -- (--), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PUNDIAIOLD zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PUNDIAIOLD zmenu o -- (--), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PUNDIAIOLD zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o -- (--), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Cenové predikcie pre PUNDIAIOLD

Cenová predikcia PUNDIAIOLD (PUNDIAIOLD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PUNDIAIOLD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PUNDIAIOLD (PUNDIAIOLD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PUNDIAIOLD mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PUNDIAIOLD v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PUNDIAIOLD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PUNDIAIOLD Cenové predikcie.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PUNDIAIOLD

Akú hodnotu bude mať 1 PUNDIAIOLD v roku 2030?
Ak by hodnota PUNDIAIOLD rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PUNDIAIOLD podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:41:21 (UTC+8)

PUNDIAIOLD (PUNDIAIOLD) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o PUNDIAIOLD

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.11
$22.11$22.11

+121.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005651
$0.00005651$0.00005651

+1,030.20%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1620
$0.1620$0.1620

+224.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010009
$0.010009$0.010009

+150.22%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012110
$0.000012110$0.000012110

+101.83%

Humanity

Humanity

H

$0.24469
$0.24469$0.24469

+72.05%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

PUNDIAIOLD-na-USD kalkulačka

Suma

PUNDIAIOLD
PUNDIAIOLD
USD
USD

1 PUNDIAIOLD = -- USD