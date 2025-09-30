pumpBTC (PUMPBTC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o pumpBTC (PUMPBTC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:15:46 (UTC+8)
USD

pumpBTC (PUMPBTC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre pumpBTC (PUMPBTC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.40M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 285.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 64.55M
Historické maximum:
$ 0.79402
Historické minimum:
$ 0.005963806888961928
Aktuálna cena:
$ 0.06455
pumpBTC (PUMPBTC) informácie

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

Oficiálna webová stránka:
https://pumpbtc.xyz/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C

pumpBTC (PUMPBTC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky pumpBTC (PUMPBTC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PUMPBTC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PUMPBTC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PUMPBTC tokenomiku, preskúmajte cenu PUMPBTC tokenu naživo!

Ako kúpiť PUMPBTC

Máte záujem pridať pumpBTC (PUMPBTC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PUMPBTC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

pumpBTC (PUMPBTC) história cien

Analýza histórie cien PUMPBTC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PUMPBTC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PUMPBTC asi smeruje? Naša PUMPBTC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

