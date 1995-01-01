PUMLx (PUMLX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PUMLx (PUMLX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
PUMLx (PUMLX) informácie

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

Oficiálna webová stránka:
https://puml.io
Biela kniha:
https://whitepaper.puml.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73

PUMLx (PUMLX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PUMLx (PUMLX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 76.13K
$ 76.13K
Celková ponuka:
$ 495.14M
$ 495.14M
Počet coinov v obehu:
$ 129.25M
$ 129.25M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 291.64K
$ 291.64K
Historické maximum:
$ 0.02043
$ 0.02043
Historické minimum:
$ 0.000250137201915361
$ 0.000250137201915361
Aktuálna cena:
$ 0.000589
$ 0.000589

PUMLx (PUMLX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PUMLx (PUMLX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PUMLX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PUMLX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PUMLX tokenomiku, preskúmajte cenu PUMLX tokenu naživo!

Ako kúpiť PUMLX

Máte záujem pridať PUMLx (PUMLX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PUMLX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

PUMLx (PUMLX) história cien

Analýza histórie cien PUMLX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PUMLX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PUMLX asi smeruje? Naša PUMLX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.